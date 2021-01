Trump med stikk til visepresident Pence: – Da kommer jeg ikke til å like ham like mye

I Georgia la USAs president press sin visepresident. Men han gikk ikke i detalj i hva han ville at han skulle gjøre.

Natt til tirsdag holdt USAs president Donald Trump et lengre valgmøte i den amerikanske delstaten Georgia i anledning senatorvalget som snart skal avholdes.

Fra podiet i Dalton kom Trump, som fortsatt ikke har erkjent demokraten Joe Biden som valgvinner 3. november, med en rekke udokumenterte anklager om valgfusk, og pratet også om den formelle opptellingen av valgmannstemmer som onsdag denne uken.

Stikk til Pence

Det er da USAs neste president formelt utpekes av den amerikanske kongressen. Da han pratet om dette kom Trump med et stikk til sin visepresident Pence, skriver Washington Post.

– Jeg må fortelle dere. Jeg håper vår flotte visepresident gjør det for oss. Han er en flott fyr. Men om han ikke gjør det, så kommer jeg ikke like ham like mye, sier Trump.

Presidenten fulgte kjapt opp med:

– Nei, Mike er en flott fyr. Han er en fantastisk mann og en smart mann, og en mann jeg liker mye. Men han kommer til å ha en del å si om det. og han kommer til å gjøre det skikkelig, sier presidenten.

Republikanerne i USA gikk tidligere til søksmål og mente at visepresidenten burde ha makten til å omgjøre resultatet av presidentvalget, et søksmål som senere ble avvist av en føderal dommer i Texas. Visepresident Pence har også vært kritisk til at han, som leder av Senatet, skal ha makten til å velge ut hvilke valgmannstemmer som skal telle.

NTB har tidligere skrevet at Pence i realiteten ble saksøkt av sine egne partifeller, og departementet, som representerte ham i saken, slo fast at søksmålet var rettet mot feil person. Det er blitt varslet en anke fra republikanerne som fremmet søksmålet i denne saken.

Venter protest

Ifølge Washington Post er prosessen onsdag stort sett en formalitet, ettersom loven sier at alle resultatene må være opptalt og gjennomført innen 8. desember. Både Representantenes hus og Senatet deltar, og opptellingen ledes av visepresidenten.

For at resultatet skal kunne utfordres må minst én fra hvert kammer reagere. Selv om republikanerlederen Mitch McConnel har oppfordret republikanerne om å holde seg unna dette planlegger en rekke fra begge kamre å protestere, blant annet 140 republikanere fra Representantenes hus.

Kelly Loeffler, en av de sittende senatorene Trump drev valgkamp for natt til tirsdag, er blant dem som har meldt at hun vil motsette seg opptellingen.

– Jeg vil stemme for å gi president Trump og det amerikanske folk den rettferdig høringen de fortjener, og motsette meg sertifiseringen av valgmannsprosessen, uttaler hun på Twitter.