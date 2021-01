Trump med bønn i innspurten: – Dere kan ikke la det skje

Tirsdagens spesialvalg i den amerikanske delstaten Georgia, der to senatorer skal velges, vil avgjøre hvorvidt USAs kommende president Joe Biden vil ha mulighet til å gjennomføre sin politikk eller ikke. TV 2s siste prognose viser svært jevnt løp der.

Som følge av det viktige valget har både Biden og sittende president Donald Trump tatt turen til delstaten for å gjøre en siste innspurt for sine partis kandidater.

Årsaken til at dette spesialvalget blir avholdt er at ingen av kandidatene fikk over halvparten av stemmene 3. november i fjor, og delstatens regler sier da at man må gjennom en omkamp. Tirsdag står valget mellom de sittende republikanske senatorene David Perdue og Kelly Loeffler og deres demokratiske utfordrere Jon Ossoff og Raphael Warnock.

Bønnfalt fansen

Georgia er tradisjonelt kjent for å være et sikkert kort for republikanerne, men det var demokraten Biden som tok seieren der i valget 3. november. Om demokratene tar begge plassene, har hvert parti 50 senatorer hver. Da kan påtroppende visepresident Harris, som får makten til å stemme på lovforslag når det er uavgjort, sørge for demokratisk flertall i praksis.

Fra podiet i byen Dalton natt til tirsdag norsk tid bønnfalt Trump fansen om å stemme på Perdue og Loeffler:

– Dere kan ikke la det skje, sier president Donald Trump fra scenen i Georgia i 03.30-tiden natt til tirsdag.

Han omtaler Perdue som en av sine største allierte, og omtaler også Loeffler som en god støttespiller for sin regjering.

– I morgen må dere stemme på Perdue og Loeffler, sier Trump.

Han dro blant annet frem arbeidet til senatorene etter orkanen Michael i 2018.

Demokratisk innspurt

Biden besøkte også Georgia mandag, der han takket delstatens velgere for å ha gjort ham til Georgias første demokratiske presidentkandidat på tre tiår, og sa i sin tale i Atlanta at han trenger flertall i Senatet for blant annet å kunne få gjennom lovgivning som skal bekjempe koronaviruset.

Han nevnte ikke den mye omtalte telefonsamtalen som president Donald Trump hadde med Georgias øverste valgfunksjonær Brad Raffensperger lørdag, men henviste i stedet mer forsiktig til Trumps generelle forsøk på å snu valgresultatet i delstaten, og til det han kalte Trumps krav om fullstendig lojalitet fra senatorer som Loeffler og Perdue.

I talen satte Biden merkelappen «obstruksjonistiske Trump-spyttslikkere» på Perdue og Loeffler.

– Man har to senatorer som tror de har sverget ed til Trump, ikke til USAs grunnlov, sa Biden, som trakk linjen tilbake til sin egen tid som senator: