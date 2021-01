Proud Boys-lederen pågrepet

Ifølge New York Times er lederen av den høyreekstreme gruppen anklaget for å ha brent et Black Lives Matter-banner.

Natt til tirsdag skriver avisen New York Times at lederen av den høyreekstrme amerikanske grupperingen Proud Boys er pågrepet i Washington D.C.

Enrique Tarrio (36) er mistenkt for å ha brent et Black Lives Matter-banner fra den historiske svarte kirken Asbury Unite Methodist Church under demonstrasjoner i delstaten forrige måned.

Han har tidligere opplyst til avisen Washington Post at han var blant dem som deltok i banner-brenningen.

Proud Boys, som aktivt støtter opp mot president Trumps påstander om valgfusk, har planlagt demonstrasjoner i den amerikanske denne uken for å markere sin støtte til Trump. Det var under et lignende arrangement at banneret forsvant forrige måned.



Myndighetene har beskrevet handlingen som potensiell hatkriminalitet, skriver Washington Post, men talsmann for politiet, Dustin Sternbeck, opplyser at det vil være opp til påtalemyndigheten å vurdere hvorvidt han tiltales for dette.



Tarrio har tidligere uttalt at han vil si seg skyldig i ødeleggelse av eiendom, som han er pågrepet for, samt at han vil betale det banneret koster til kirken, men at han ikke går med på at det er hatkriminalitet.