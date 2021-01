Fortalte at James Bond-stjerne var død – nå snur talsmannen hennes

Tanya Roberts talsperson fortalte at hun døde på sykehus søndag, men forteller nå til flere medier at dette var feil.

Mandag omtalte en rekke medier, deriblant TV 2, at skuespilleren Tanya Roberts, best kjent fra sin er som Stacey Sutton i James Bond-filmen «A View to a kill», samt fra TV-serien That '70s Show, var død.

Nå melder både TMZ, som først omtalte dette, samt nyhetsbyrået AP, at dette var feil, og at hun er i live.

Ifølge nyhetsbyrået AP fortalte hennes talsperson Mike Pingel først at hun var død, men han gikk senere tilbake på dette. Pingel presiserer at hun er innlagt på sykehus, og er i dårlig forfatning.

Fikk kontrabeskjed fra sykehuset

Til The Hollywood Reporter utdyper Pingel:

– Jeg fikk bekreftelse, men det var fra en veldig rystet person, sier han, med henvisning til skuespillerens kjæreste.

– Og ja, klokken ti denne morgenen, så ringte sykehuset og fortalte meg at hun fortsatt var i live, men at det ikke ser bra ut. Vi vil forhåpentligvis ha noe informasjon snart. Dette er trist, sier han.

Nettstedet har ikke fått tak i skuespillerens kjæreste.

Avventer oppdatering

Opprinnelig fortalte Pingel at Roberts kollapset i sitt hjem julaften, og at hun så ble lagt inn ved sykehuset Cedars-Sinai Medical Center. Da oppga han søndag som dagen hun døde. Nå forteller han at han avventer videre oppdatering på hennes helsesituasjon.

AP har videre fjernet sin nekrolog om skuespilleren. Skuespilleren Roberts hadde sin storhetstid som modell og skuespiller på 70- og 80-tallet, og hun har medvirket i hele 41 filmer, da ofte portrettert som en «dum blondine»