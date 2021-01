Bortestatistikken er et dystert syn for Jürgen Klopp. På ni kamper har laget hans bare plukket elleve poeng.

Det er åtte poeng mindre enn Manchester United, som vil ta tabelltoppen fra dem med poeng i hengekampen mot Burnley.

Og erkerivalen har to kamper mindre spilt på fremmed gress enn Liverpool.

– Er det blitt et problem for Liverpool på bortebane?

– Det kan godt være. I hvert fall et mentalt problem, svarer TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Ting blir forsterket. Når du føler at du har momentum og at ting glir, er det sånn at du går utpå der, agerer du, det er på intuisjon og så flyter spillet. Timingen på løpene er der, og pasningene er riktig vektet. Du leter ikke etter medspillere. Nå er de litt der igjen at de leter etter medspillere. Når de får ballen, bruker de litt ekstra tid. For det går ikke naturlig, forklarer han.

Kampen mot Southampton var Liverpools tredje på rad uten seier, den andre på bortebane. Først i det 75. minutt noterte den regjerende mesteren seg for et skudd på mål.

– Ser ut som det er planløst

Når et lag ikke fungerer optimalt, begynner spillerne å bli bekymret – og den offensive planen ser litt hjelpeløs ut, ifølge Myhre.

– Da sier media, vi eksperter og alle på tribunen at «her er det ikke noen plan». Men de har den samme planen de alltid har hatt. Det ser ut som det blir så stakkato. Det ser ut som det er planløst. Men det har med å gjøre at spillerne ikke er på topp, verken fysisk eller mentalt, mener han.

Samtidig har Liverpool fått hvile mer enn rivalene i det hektiske juleprogrammet.

Myhre påpeker imidlertid at Merseyside-klubben ikke er de eneste som har hatt en dårlig periode denne sesongen.

– Og nå er Liverpool inne i sin klart dårligste periode. Og så må de komme ut av det, og det er ikke noen «quick fix». De vet hva de skal gjøre. Men hvis spillerne ikke har momentumet eller selvtilliten til å utføre det, får de det ikke til. For å få det igjen, må du ofte ha gode opplevelser, og det kan være å ha stang-inn i en kamp. Men i dag skaper de ikke nok, konkluderer han.

– Bør ikke være for pessimistiske

Ekspertkollega Trevor Morley mener at Liverpool må klare å skremme vekk bortebanespøkelset om de skal forsvare ligatittelen. Han vil imidlertid på ingen måte avskrive dem.

– Vi bør ikke være for pessimistiske på deres vegne. De har en liten nedtur nå, og målene kommer ikke. De er ikke i flytsonen. Hvis du sammenligner dem med Manchester United, kommer United tilbake etter å ha ligget under 0-2 og scorer sene mål. Selv om de spiller dårlig, vinner de. Jeg kan ikke se at Liverpool spiller så dårlig. De scorer bare ikke, mener Morley.

– Og så scoret de sju mot Palace for fire kamper siden. De er i en litt vanskelig periode, og det er skuffende for Liverpool, men jeg tror de slår tilbake, spår han.