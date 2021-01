Ny nasjonal «lockdown» i Storbritannia

Mandag kveld annonserte Storbritannias statsminister, Boris Johnson at landet vil gå inn i en tredje periode med «lockdown» etter rekordhøye smittetall den siste tiden.

Med umiddelbar virkning blir alle briter bedt om å holde seg hjemme. Alle som kan må jobber hjemmefra og de får kun dra i butikken for å handle inn det mest nødvendige.

Det kunngjorde statsminister Boris Johnson på en pressekonferanse for landets borgere mandag kveld. Han sa smittesituasjonen i landet er verre enn den noen gang har vært under pandemien.

– Vi har nå en ny variant av viruset. Det har vært alarmerende og frustrerende å se hvor fort den nye varianten sprer seg. Våre forskere har bekreftet at denne nye varianten er mellom 50 prosent og 70 prosent mer smittsom enn den vanlige koronavarianten, sa Johnson.

– Vi må gjøre mer for å få kontroll

Statsministeren sa den nye koronamutasjonen – som ble oppdaget i Storbritannia i desember – er grunnen til at myndighetene ser det som nødvendig å gå inn i en ny nedstengingsperiode.

– Store deler av landet vårt er allerede under strenge restriksjoner. Det fremstår klart at vi nå må gjøre mer sammen for å få kontroll på viruset mens vaksinene er på vei ut til folket. Vi må derfor gå inn i en nasjonal «lockdown» som er hard nok til å slå ned spredningen av den nye varianten, sa han.

Johnson sa at han håper nedstengingen ikke vil vare lenger enn til midten av februar.

Stay at home. Protect the NHS. Save lives. pic.twitter.com/PUN79POzAw — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

Kun ved disse tilfellene har britene lov til å forlate hjemmet under nedstengingen:

For jobb, hvis man ikke kan jobbe hjemmefra.

For å handle nødvendige matvarer og medisiner.

For å trene med én annen person(enten noen i samme husholdning eller én person utenfor egen husholdning).

For å tilby hjelp til en trengende person.

For medisinsk behandling eller hvis man utsatt for vold.

Rekordhøye smittetall

For syvende dag på rad har det blitt påvist over 50.000 nye korona-tilfeller i Storbritannia. Mandag meldes det om 58.784 nye tilfeller det siste døgnet. Dette er det høyeste antallet nye smittede i landet siden pandemien startet.

29. desember testet flere enn 80.000 positivt for koronaviruset i Storbritannia, noe som var en ny rekord under pandemien.

– Tallet på døde har steget med over 20 prosent den siste uken og vil dessverre stige ytterligere. Mine tanker er med alle de som har mistet sine nære og kjære, sa Johnson mandag.

Saken oppdateres.