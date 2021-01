Ny nedtur for Liverpool: – Virker å være inne i en blindgate

Southampton-Liverpool 1-0

Saken oppdateres.

– Liverpool har evnen til å komme tilbake og vippe jevne kamper i sin favør. Det var mye av oppskriften forrige sesong. Men de virker å være inne i en liten blindgate nå, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– Et av de store problemene er at stopperne ikke er med. Henderson og Fabinho vikarierer i de rollene. Og det hemmer dem, istemte ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Liverpool ble senket av et tidlig mål fra Danny Ings. Samtidig lugget det offensivt. Gjestene måtte vente helt til det 75. minutt med å notere et skudd på mål.

På spørsmål om hva som frustrerte ham mest med kampen, spør Jürgen Klopp retorisk:

– Hvor lang tid har vi?

– Starten, åpenbart. Ikke bare målet, men starten generelt. Gratulerer til Southampton. De fortjentente det. Men den gode tingen med Southampton, er at du vet akkurat hva du får. Du kan ikke bli overrasket. Men vi så overrasket ut likevel, sier Liverpool-manageren til britisk tv.

Liverpool fikk en verst tenkelig start på kampen. Drøyt minuttet var spilt da Thiago, som var tilbake i startoppstillingen etter en kneskade, lagde frispark.

Southampton gikk for en tilsynelatende innøvd variant. Liverpool-forsvarer Trent Alexander-Arnold sov i timen.

Da var Danny Ings fri. Målsniken, som fikk ødelagt oppholdet i nettopp Liverpool på grunn av skader, chippet inn sitt sjuende for sesongen. Da stod det 1.51 på kampklokken.

Et rustent Liverpool var langt unna å svare før pause. Først på overtid spilte gjestene seg til deres første sjanse, men Mohamed Salah bommet med headingen.

– Noe av det mest skuffende jeg har sett av Liverpool, å bli såpass utspilt. Dette var ikke godt nok etter Liverpools standard, konkluderte TV 2s ekspert Trevor Morley i pausen.

Etter hvilen så Liverpool farligere ut fremover. Få minutter var spilt da Georginio Wijnaldum banket ballen i armen på Stuart Armstrong. Liverpool-stjernen ropte etter straffespark, men verken dommer Andre Marriner eller VAR-bussen lyttet.

Svaret var det samme da Sadio Mané gikk ned etter en duell med Kyle Walker-Peters få minutter senere.

Til tross for et massivt overtak i banespillet, lyktes det ikke foran mål for Liverpool. Etter kampens satte Southampton-manager Ralph Hasenhüttl seg ned i tårer på gresset, stolt over det spillerne hans fikk til mot den regjerende mesteren til tross for flere spillere ute.

Kampen er Liverpools tredje på rad uten seier. Tar Manchester United poeng i hengekampen mot Burnley, tar de røde djevlene tabelltoppen fra Liverpool.

17. januar møtes erkerivalene på Anfield.