23-åring forsvant sporløst fra norsk cruisebåt – foreldrene fikk sjokk da de sjekket mailen

Amy Bradleys familie ga nesten opp håpet om at hun skulle bli funnet. Syv år senere dukket det opp to bilder som snudde alt på hodet.

Det ljomer ut over høyttaleranlegget:

«Amy Bradley, vennligst henvend deg i informasjonsskranken».

KLARE FOR CRUISE: Amy Bradley flankert av bror Brad, pappa Rob og mamma Iva. Foto: FBI

Det norskeide cruiseskipet Rhapsody of the Seas har akkurat ankommet den søvnige øya Curaçao i Karibien.

Mens solbrente passasjerer strømmer ut for å snorkle, dykke og oppleve øya, løper Amy Bradleys (23) familie rundt på dekk.

For tre dager siden gikk de om bord etter at Amys far, Rob, vant cruiset i en salgskonkurranse på jobb.

Familien, som ikke hadde reist noe særlig tidligere, var i ekstase.

Da skipet la til kai på eksotiske Aruba smilte de alle bredt foran skipsfotografen før ferden fortsatte til Curaçao.

Nå triller tårene, for verken Rob (51), kona Iva (49) eller lillebror Brad (21) vet hvor Amy er blitt av.

Skremmende livstegn

Det skal gå syv år før familien får et livstegn fra den sporty, talentfulle 23-åringen med det kortklippede håret.

I innboksen deres ligger det en mail som får det til å gå kaldt nedover ryggen på dem.

– Ingen skal måtte oppleve det samme som vi opplevde, sier Ron Bradley til ABC News.

Se FBIs etterlysningsvideo øverst i saken!

EKSOTISK: En cruisebåt anløper Willemstad på Curaçao i februar 2019. Foto: Luis Acosta/AP

Forsvant med sigaretter

Vi går tilbake til natt til 24. mars 1998, som er den skjebnesvangre datoen for Amy og familien.

Etter å ha festet sammen med skipets husband, Blue Orchid, lister Amy og lillebror Brad (21) seg inn i familiens lugar.

De sniker seg forbi de sovende foreldrene, og klokka 04.30 setter søskenparet seg på balkongen for å prate litt.

Etter en god klem går Brad og legger seg. Amy vil hvile på solstolen.

En gang mellom 05.15 og 05.30, idet skipet anløper øyas trange kanal, ser pappa Rob at Amy sover ute på solstolen.

Da han står opp en halvtime senere, er døra til balkongen plutselig åpen.

Amy er borte.

SISTE BILDE: Amy og Brad Bradley poserer sammen på Rhapsody Of the Seas kort tid før førstnevnte forsvinner. Foto: FBI

Veska, hvor Amy har alle ID-papirer og penger, står på bordet.

Skoene hennes står på balkongen.

Kun to ting er borte: Sigarettene hennes, og lighteren.

Rob går ut i gangene og opp på øvre dekk for å se om Amy, som er glad i å ta bilder, er der for å ta bilder av de fargerike husene langs den trange kanalen som går inn mot øyas hovedstad, Willemstad.

Hun er ikke der.

Det er ulikt Amy å forsvinne på denne måten, så Rob løper ned til lugaren og vekker kona, Iva.

I én time leter de sammen etter Amy, før de varsler sikkerhetsvaktene om bord.

– Jeg gikk ut for å finne henne. Da jeg ikke klarte det, visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det var så ulikt Amy å bare stikke og ikke fortelle oss hvor hun skulle, skriver Iva på International Cruise Victims.

Nettsiden jobber for de mange turistene som har forsvunnet sporløst fra cruiseskip de siste årene.

Trygler om hjelp

Skipet kjører sakte gjennom den trange kanalen, og Rob og Iva gjør alt de kan for å få kapteinen til å stanse.

De frykter at Amy er kidnappet og at hun kan bli smuglet ut av skipet idet landgangene senkes.

De trygler sikkerhetsvaktene om å holde de 2000 passasjerene på skipet, men til ingen nytte.

CRUISE: Bradley-familien blir fotografert på Rhapsody of the Seas. Foto: FBI

Den norske kapteinen avgjør ifølge The New York Times at cruiset skal foregå som planlagt.

Ifølge nettstedet frykter kapteinen at passasjerene får panikk hvis de får vite at Amy har forsvunnet.

Fortvilte og redde blir Rob og Iva vitne til at Rhapsody of the Seas legger til kai klokka 06.

Skipet tømmes for turister som vil oppleve den eksotiske hovedstaden.

Til tross for at det er få passasjerer igjen på skipet, blir Amy etterlyst over høyttaleranlegget.

Kapteinen forsikrer Rob og Iva om at både skipet og vannet rundt skal bli grundig undersøkt.

NORSKEID: Rhapsody of the Seas var mellom 1997 og 2005 Oslo-registrert, før hun ble omregistrert til Bahamas. Foto: AP

– They give me the creeps

Samtidig som søket pågår, begynner Rob og Iva å tenke på de merkelige tingene som har skjedd de siste dagene.

Ekteparet begynner å prate om hvor mye oppmerksomhet Amy fikk av de tre servitørene som hadde ansvaret for bordet deres i restauranten.

Servitørene var pågående og ville ha 23-åringen med til et utested på Curaçao neste dag.

FAMILIEFERIE: Amy sammen med foreldrene på den etterlengtede cruisereisen. Foto: FBI

Amy takket høflig nei.

I etterkant sa hun til foreldrene at trioen skremte henne.

– They give me the creeps, sa hun.

Iva kommer også på en annen merkelig hendelse, da skipsfotografen tok bilder av familien like før middagen.

Da Iva etter middagen gikk til galleriet for å kjøpe bildene, var alle bilder av Amy borte.

Skipsfotografen sa at han husket at han både printet og hengte opp bildene av Amy på veggen, og at han ikke kunne skjønne hvem som hadde stjålet dem.

Ryktene begynner å gå

POSERER: Amy Bradley avbildet av skipsfotografen på Rhapsody of the Seas. Foto: FBI

Da passasjerene er kommet tilbake fra dagsturen på Curaçao, begynner ryktene å gå.

I gangene hviskes det om at en 23 år gammel kvinne har begått selvmord på skipet.

En advokat for Royal Caribbean International går om bord for å bistå kapteinen, og forsikrer Bradley-familien at alle kriker og kroker både i og utenfor skipet er undersøkt.

Bradley-familien føler at cruiseselskapet avskriver forsvinningen som enten et selvmord eller en ulykke.

Rob, Iva og Brad er i hvert fall helt sikre på at Amy ikke har tatt sitt eget liv.

Hun har jo akkurat kjøpt seg sin første leilighet, og gleder seg til å utdanne seg innen sportspsykologi.

I postkortene hun har sendt hjem til venninnene, har hun fortalt om strålende sol og om hvor mye hun gleder seg til å se dem igjen.

Amy har også vært aktiv svømmer i mange år, og trener for det lokale svømmelaget. Hadde hun falt ut fra skipet, hadde hun sannsynligvis klart å svømme i land.

Overbevist om at Amy må befinne seg et sted på Curaçao, tar familien med seg alle koffertene sine og sjekker inn på et hotell.

Får sjokktelefonen

På hotellet kontakter de den amerikanske ambassaden og FBI.

– Vi vet at hun er i live. Dere må hjelpe oss, trygler Iva.

FBI skjønner alvoret. De sier at de kan være der innen 24 timer.

Familien bestemmer seg for å bli værende på Curaçao og lete etter Amy mens de venter på bistand.

Mens de ser gedigne Rhapsody of the Seas sakte forsvinne ut den trange kanalen på vei til St. Thomas, ringer FBI tilbake.

De sier at de har pratet med cruiseselskapet, og at det kun er fellesområdene på skipet som er blitt undersøkt.

Rob, Iva og Bradley blir målløse.

De mener at det er en stor sannsynlighet for at Amy ble, eller blir, holdt fanget i en av de 336 lugarene på skipet.

SAVNET: FBI utlover 25.000 dollar, altså 210.000 kroner, til den som kan hjelpe til med å finne Amy Bradley. Foto: Faksimile

Setter seg på første fly

Familien setter seg på første fly til St. Thomas, hvor de møter flere representanter fra FBI.

Så fort skipet har senket landgangene, stormer Bradley-familien og FBI inn på skipet.

FBI saumfarer samtlige lugarer, oppbevaringsrom og backstageområder, og deler ut bilder av Amy til passasjerene.

Mens Bradley-familiens lugar blir saumfart av kriminalteknikere, som ikke finner noe som indikerer at Amy falt eller hoppet fra balkongen, blir Rob og Iva oppsøkt av to jenter.

De sier at de er helt sikre på at de så Amy klokka 05.45 morgenen hun forsvant.

De sier at hun var sammen med Alister «Yellow» Douglas, som er bassist i husbandet Blue Orchid, på soldekket og at han ga henne det de kaller en «mørk» drink.

Oppdager dansevideo

FBI tar Douglas inn til avhør.

Bassisten bekrefter at han var sammen med Amy på det aktuelle tidspunktet, men at han ikke har noe med forsvinningen å gjøre.

– Jeg gikk og la meg like etterpå, sier han.

I etterkant får FBI tilsendt en video fra skipets diskotek, hvor han og Amy danser sammen rundt klokka 03.

De ble filmet av Chris Fenwick, som var leid inn av Royal Carribean International for å lage en stemningsrapport fra skipet.

DANSER: Alister «Yellow» Douglas og Amy Bradley blir tilfeldigvis filmet av Chris Fenwick. Foto: FBI

På ett av klippene står Douglas bak henne og holder henne rundt livet mens de danser til Robyns «Show Me Love».

TETT I TETT: Alister Douglas står bak Amy Bradley og danser. Foto: FBI

Men, Douglas tar en frivillig løgndetektortest og består denne.

Til Bradley-familiens store fortvilelse blir han løslatt og sjekket ut av saken.

På vei ut av døra, smiler Douglas bredt til Rob mens han gir en stor tommel opp.

Møter veggen

Etter fire dager gir familien opp å finne svar på skipet.

Det samme gjør FBI, som innrømmer at de ikke har kommet noen vei med etterforskningen.

– Vi har undersøkt hver eneste innfallsvinkel, fra om det var begått en kriminell handling, til et selvmord eller en ulykke, og vi har rett og slett ikke kommet noen vei, sier FBI-agent James K. Weber til The New York Times.

Bradley-familien reiser hjem til Petersburg i Virginia, hvor de oppretter et eget nettsted og telefonnummer for tips til hvor de kan finne Amy.

– Tenk at du har et barn. Du har satt dette barnet til verden, og hvert eneste våkne øyeblikk er fokuset ditt på barnet. Du drar på en tur, og kommer hjem uten barnet ditt. Du får ikke hjelp. Det er en helt forferdelig situasjon, sier Iva.

Familien utlover en dusør på over to millioner kroner til den som kan hjelpe dem med å finne henne, men ingen ringer. Ingen sender mail.

BER OM HJELP: Bradley-familien utlovet hele 250.000 dollar, altså over to millioner kroner, til den som kunne hjelpe dem med å finne Amy. Foto: Skjermdump

Sikker på at han møtte Amy

I desember 1998, ni måneder etter forsvinningen, får familien en telefon fra kanadiske David Carmichael (46).

Han har akkurat sett en episode av TV-programmet «America’s Most Wanted», som handlet om Amys forsvinning.

Carmichael sier at han er helt sikker på at han så Amy da han var på dykkerferie på Curaçao i august 1998, altså fem måneder etter at hun forsvant.

Han sier at hun gikk sammen med to menn på stranda Porto Marie.

– Hun så redd ut, som om hun skulle si noe, da en av mennene fikk henne til å gå videre og ga meg et stygt blikk, sier han til People.

Beskriver tatoveringene i detalj

I avhør beskriver Carmichael Amys tatoveringer i detalj:

En Tasmanian Devil på skulderen, en sol på korsryggen, et kinesisk symbol på høyre ankel og en øgle ved navlen.

BLONDINE: Amy, her avbildet på julenissens fang hjemme i Virginia, elsket å endre stil og hårfarger. Foto: FBI

FBI viser ham bilder av Blue Orchid-bassist Allister «Yellow» Douglas.

Carmichael sverger på at Douglas var én av de to mennene på stranda.

– Jeg blir hjemsøkt av tanken på møtet med Amy. Jeg vet at det var henne, sier han.

Nok en gang rykker FBI ut til Curaçao for å finne Amy, men igjen må de reise slukøret hjem.

Innrømmelse fra pensjonist

Tre år går, og Bradley-familien forsøker å slå seg til ro med at de kanskje aldri vil få svar på hva som skjedde med Amy.

Akkurat da tar William Hefner kontakt med Bradley-familien via nettstedet de opprettet etter forsvinningen.

Hefner sier at han har en innrømmelse.

Han forteller at han akkurat har gått av med pensjon som yrkesmilitær og ikke lenger er redd for represalier.

Han beskriver hvordan han i januar 1999 oppsøkte et bordell på Curaçao da krigsskipet USS Chandler, som han jobbet på, lå til kai der.

KRIGSSKIP: USS Chandler uetnfor Seattle under en øvelse i 1997. Foto: Shawn Handley/AP

På bordellet møtte han to menn og en kvinne.

Så fort mennene hadde gått ut av rommet, satte kvinnen øynene sine i hans.

– De har papirene mine, jeg kan ikke forlate øya, sa hun på engelsk mens hun tviholdt ham i armen.

– Hun sa navnet sitt og sa at jeg ikke måtte glemme det. Jeg trodde at hun sa at hun het Amy Bratley, med en T og ikke en D, forklarer han.

SPORTY: Amy er en ivrig basketballspiller og svømmer. Foto: FBI

Plutselig kom en av mennene tilbake, og kvinnen ble stille igjen.

Fryktet refs på jobb

William sier at han ikke tenkte over hendelsen før flere år senere, da han så et bilde av Amy Bradley på forsiden av People Magazine.

I frykt for å få refs på jobb for å ha vært i kontakt med en prostituert, ventet William med å fortelle om møtet til han gikk av med pensjon.

FBI rykker ut til bordellet William Hefner var på, men blir møtt av en ruin.

Bordellet har akkurat brent ned til grunnen.

Dukker opp på toalett

I 2005 ringes politiet igjen, da en oppkavet Judy Maurer hevder at hun akkurat så Amy på et offentlig toalett på Barbados.

Hun sier at en kvinne og tre menn kom inn på toalettet, og at kvinnen ble truet med «noe» hvis hun ikke fullførte en avtale.

Mennene gikk ut av toalettområdet, og da sa kvinnen at hun heter Amy og er fra Virginia.

Mer rakk hun ikke å si, før mennene kom tilbake og tok henne med seg.

FBI mener at det hele er såpass troverdig, at de går ut med fantomtegninger av mennene og avhører en rekke personer på Barbados.

Men, nok en gang står de igjen uten svar og uten Amy.

ETTERLYST: FBI offentliggjorde disse fantomtegningene av mennene som skal ha fulgt etter Amy Bradley på Barbados. Foto: FBI

Får sexannonse

Samme år går alarmen, da Bradley-familien får tilsendt en anonym e-post.

I e-posten er det vedlagt en skjermdump av en sexannonse.

På bildene poserer en kvinne med kallenavn «Jas» på to bilder kun iført undertøy.

POSERER: Både Bradley-familien og FBI er overbevist om at dette er Amy Bradley. Foto: FBI ANNONSE: FBI har sensurert det ene bildet Bradley-familien ble tilsendt. Foto: FBI

Til tross for at «Jas» har langt, krøllete hår, er hun prikk lik Amy.

Familien sender mailen videre til en FBI-agent, som analyserer bildene og sier at han er helt sikker på at bildet virkelig er av Amy.

FBI klarer ikke å finne ut hvem som sendte e-posten eller hvor «Jas» er blitt avbildet.

De klarer å finne annonsen på nett. Den viser tilgjengelige prostituerte i Karibien.

Så fort FBI har funnet annonsen, blir den slettet av en ukjent person.

GIR IKKE OPP: Iva og Rob Bradley sier i etterlysningsvideoen at de aldri skal slutte å lete etter Amy. Foto: FBI

Publikum måper

I 2005 deltar Iva og Rob Bradley i det populære TV-programmet «Dr. Phil» for å fortelle om datterens forsvinning.

Det er der ekteparet for første gang forteller om den anonyme e-posten og bildene de fikk.

De sier at de er helt sikre på at bildene viser Amy, men at det ikke har lykkes noen i å finne henne.

– Vi tror at datteren vår fortsatt er i live, men at hun blir holdt fanget av noen, sier Ron og Iva Bradley i en uttalelse til CNN.

– Jeg bare vet at hun er i live. Jeg kan føle det, sier Iva.

Talsmann for Royal Caribbean Group, Jonathon Fishman, er forelagt Bradley-familiens påstander. Han sier til TV 2 at selskapet ikke ønsker å kommentere saken.