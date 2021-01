Vedum om Ernas sakte-vaksinering: – Somling

– Det er uforståelig at dosene står på lager. De burde vært rundt på sykehjem i hele landet, skapt trygghet og sørget for at flest mulig blir vaksinert så raskt som mulig. At disse vaksinene står på lager i en uke er veldig, veldig rart, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

For halvannen uke siden, 26. desember, mottok Norge de 9750 første dosene av koronavaksinen. Tre dager senere kom ytterligere 35.000 doser.

Men fortsatt har Folkehelseinstituttet bare registrert 2113 vaksinerte personer i Norge. Samtidig har Danmark satt 46.975 vaksiner på samme tid, ifølge Statens Serum Institut.

Vedum: – Sommel!

– Det er kritikkverdig. Hadde de fått dosene inn på lokale sykehjem, så ville det gitt en helt annen trygghet og mer sosial omgang for de som bor der, sier Vedum, og legger til:

– Når det gjelder vaksinen og arbeidet med å få den ut, så har regjeringen somlet. Jeg regner med at det sommelet nå er over og at vi får vaksinene ut. Vi kan ikke sitte og se på at Danmark og andre land klarer dette, mens vi i Norge lar gode planer ramme handlekraften.

– Hvis kommuner sier de ikke er klare til å ta imot vaksinene, hva burde regjeringen da gjort?

KRITISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Martin Leigland

– Hvis det er kommuner som ikke har kapasitet, så får regjeringen gi vaksinene til nabokommunen. Vi må få vaksinene ut. Jeg er helt sikker på at det er kommuner som har kapasitet, at det er sykepleiere som ville tatt et ekstra skift og at det finnes helsepersonell i hele Norge som ville jobbet for å få satt disse dosene, sier Vedum til TV 2.

Ordfører: – Jeg ble indignert!

Halvannen uke etter at de første vaksinene kom til Norge, settes de første vaksinene i Nordre Follo tirsdag.

KLAR I DESEMBER: Hanne Opdan (Ap) reagerer kraftig på Erna Solbergs uttalelser. Foto: Vidar Ruud

– Vi har ventet på vaksinene nå og det er mange som er utålmodig. Her på Greverud sykehjem får vår første innbygger vaksine, og det ser vi frem til. Vi har vært klare siden tidlig i desember, sier ordfører Hanne Opdan (Ap).

– Så det har ikke stått på dere?

– Nei, det har det ikke gjort!

Søndag sa Erna Solberg at kommuner har ønsket å vente.

– De fleste kommuner har valgt å vente. Det har vært for å få alt på plass logistisk, sa statsministeren.

Ordføreren reagerer kraftig.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i det Erna Solberg sa på pressekonferansen og jeg ble indignert når jeg hørte det i går. Det jeg erfarer fra kolleger i andre kommuner er at vi klare til å vaksinere. Det står på doser og at vi får nok vaksinerer til innbyggerne våre.

Dagen før vaksineringen starter ble et koronautbrudd oppdaget på et sykehjem i kommunen. Ordføreren frykter vaksine-ventingen kan medføre at liv går tapt.

Klare siden før jul

I Stjørdal har det vært et stort smitteutbrudd i jula. Kommunen ble nødt til å avlyse deler av jula, og be folk unngå sosial kontakt. Ordfører Ivar Vigdenes (Sp), skulle gjerne hatt vaksinedoser tidligere. Kommunen får de de første 80 vaksinene denne uka. De skal settes umiddelbart.

– Vi var klare til å vaksinere fra siden før jul, og hadde vi fått beskjed kunne vi vært klare enda tidligere også, sier ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune.

Han sier at jo tidligere de kommer i gang, jo bedre er det, siden allerede den første dosen gir en viss grad av immunitet. Helligdagene i julehøytiden ville ikke spilt noen rolle.

– Vi er operative 24/7, så det skal vi klare å håndtere uansett om det er søndag eller 17.mai for den del. Å vaksinere går foran alt, sier Vigdenes.

– Kunne vaksinert før jul

Tirsdag får Gjøvik sine første vaksinedoser. Ordfører Torvild Sveen (Sp) sier de har vært klare lenge.

– Vi kunne vaksinert før jul, hvis vi hadde fått vaksiner hit. Vi hadde planverket klart 18. desember, og kunne teoretisk sett startet 19. desember med vaksinering, sier Torvild Sveen.

Hvaler kommune var blant de sju første kommunene som fikk vaksiner. Kommunen vaksinerte alle langtidsbeboere på sykehjem så raskt de fikk lov. Det vil si dagen etter at statsminister Erna Solberg presenterte den første sykehjemsbeboeren i Norge, som fikk vaksine.

Ordfører Mona Vauger (Ap) mener det er uheldig hvis doser har blitt liggende på lager uten å bli sendt ut. I hennes kommune har de vært ferdig planlagt for vaksineringen lenge, og ansatte har stått på gjennom jula.

– Her er det mange som ikke har hatt fri i jula. Han som har hatt ansvaret for vaksiner her ute har jobbet på kveldstid. Dette må følges opp sentralt. Vi er klare, sier Vauger.

Også ordførerkollegaen i Sarpsborg kommune Sindre Martinsen-Evje (Ap) sier de har hatt god kontroll på vaksineplanleggingen siden før jul. Alle sykehjemsbeboere i kommunen har fått første dose. Han skjønner at folk og kommuner kan være frustrerte og utålmodige, men understreker at det er en krevende situasjon for alle.

Høie: – Nå er de på vei

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier han er fornøyd med tempoet på det norske vaksinasjonsprogrammet, også målt opp mot nabolandet Danmark.

KLART NÅ: Helse- og omsorgsminister Bent Høie Foto: Stian Lysberg Solum

– Nå er de på vei ut i kommunene denne uken her, med bakgrunn i at alle kommunene med unntak av fem har sagt at de er klare til å ta imot vaksinen denne uken her, sier Bent Høie til TV 2.

– Vaksinene har ikke så stor nytte når de bare står på et lager?

– Helt riktig, men vaksinene har heller ikke noen nytte hvis logistikken slår feil og vi må kaste doser fordi vi ikke var nok forberedt på å ta imot dosene. Derfor er det viktig at kommunene nå sier de er klare til å ta imot og igangsette vaksineringen i hele landet, sier Høie.