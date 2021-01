FHI: Dette avgjør hvilke helsepersonell som får vaksinen først

FHI har nå kommet med kriterier for hvordan helsearbeidere skal rangeres i vaksine-køen.

Helsearbeidere ble i julen flyttet opp på listen over hvem som skal få korona-vaksinen først. Helsearbeidere er nå sammen med sykehjemsbeboere og de eldste først i køen.

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte mandag kveld en liste over hvilke kriterier som skal brukes i vurderingen av hvilke helsepersonell som skal stå fremst i køen.

Dette er kriterier kommunene og helsefortakene må bruke når de skal gi vaksinene:

Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av og som har spesialisert kompetanse, og som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell, og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha tydelige konsekvenser for liv og helse. Har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

– Veldig kort forklart, så er det nå helsepersonell som jobber med covid-19-pasienter, eldre og sykehjemsbeboere som blir prioritert, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Det presiseres i rapporten at det ikke er avklart i hvilken grad vaksinen beskytter mot videre smitte. Indirekte beskyttelse, altså mennesker i nærkontakt med personer med høy risiko for alvorlig sykdom og død, vil derfor ikke være et kriterium som vektlegges i første omgang.