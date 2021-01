Lå i skredgropa i tre timer: – Vi hadde akseptert at vi skulle dø

Det var cirka klokken 4 natt til onsdag at det gikk et et større leirskred i Ask i Gjerdrum.

Alle tilgjengelige nødetater rykket til stedet. Skredet var så stort og uoversiktlig at Akershus universitetssykehus ble bedt om å forberede seg.

Cirka klokken 5 blir det slått rød beredskap på sykehuset, som betyr at sykehuset ruster opp for katastrofe.

– Det var litt forskjellige meldinger som kom inn. Et antall boligblokker og hus har rast. Det kan være opptil 100 skadde, forteller Andreas Trondsen, som er lege ved akuttmottaket på Ahus.

Alt av tilgjengelig mannskap ble kalt inn på jobb.

– Traumer er vi vant til daglig, men katastrofer er heldigvis en sjelden hendelse. Da går det en del tanker gjennom hodet på vei til jobb. Man føler på en usikkerhet om hva som møter en, sier Trondsen.

KATASTROFE: Bildet er fra da Ahus var i rød beredskap og stod klare til å ta imot skadde etter ulykken. Foto: Ahus

Skredet

Cirka klokken 4 lå Mona Torp (65) og Stein Magne Ranum (69) og sov i sengen. Plutselig blir de vekket av intens rumling.

– Når det først startet, så trodde vi det var en brøytebil. Noen sekunder senere kom det et stort smell. Da gikk soveromsveggen inn i senga, forteller Ranum.

69-åring fikk veggen over seg og satt fast beinet.

– Da tenkte jeg at nå er det slutt. Nå kommer det et nytt skred og da blir jeg begravd, sier han.

Men plutselig løftet veggen seg, slik at Ranum kunne skli ut. Han forteller at han skled nedover skredgropa i en voldsom fart.

– Jeg klarte å karre meg på kne og skled oppe på materialer nedover, sier han.

Ranum ble ført ned i den mørke skredgropa, men mistet synet av samboeren.

HELIKOPTER: Bildet er tatt fra et redningshelikopter ned i skredgropa. Foto: HRS Sør-Norge

Ført 400 meter

Han begynte å seg rundt etter kjæresten.

– Plutselig hørte jeg at hun ropte navnet mitt. Jeg fant henne til slutt under en haug med materialet og en vaskemaskin, forteller Ranum.

Han fikk flyttet unna materialet, og hjalp kjæresten ut.

Paret hadde blitt med skredet i bare undertøyet. Det eneste de kunne kjenne igjen av massene rundt seg var dynene. Det var kaldt og de pakket seg inn, så godt det lot seg gjøre.

– Det var regn og sludd i lufta og vi var skikkelig kalde, forteller Ranum.

De hadde blitt ført 400 meter ned i skredgropa fra der huset opprinnelig stod.

FRYKTET DET VERSTE: Mona Torp (65) og Stein Magne Ranum (69) Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

Ga opp

Mens de satt nede i den mørke gropa, ble himmelen stadig lyst opp av passerende redningshelikoptre.

– Vi prøvde å vinke til dem, men vi visste ikke om de så oss, forteller Ranum.

Rundt dem var det spiker, knust glass, planker og gjørme. Stadig hørte de at andre rundt dem rope om hjelp. Paret lå i skredruinene i tre timer.

– Den siste tiden vi satt der nede hadde vi mista håpet. Vi hadde akseptert at vi skulle dø, sier Ranum.

– Jeg tenkte at det er greit, det er ferdig, det er bare å legge deg ned. Like etter ser jeg rett i ansiktet på en av mannskapene fra Sea King, sier han.

Andreas Trondsen forteller at Ahus ble kraftig oppbemannet for å håndtere skadde etter skredulykken.

Første pasient

Selv om lege Andreas Trondsen følte på en usikkerhet på vei til jobb, gikk han rett i arbeidsmodus da han ankom sykehuset.

– Vi er så mange som er drilla på dette at jeg var trygg på at dette skulle gå bra. Usikkerheten gikk på om det kom til å komme flere titalls eller kanskje hundre skadde, forteller han.

Første pasient inn var Mona Torp. Kort tid etter kom kjæresten Stein Magne Ranum.

– Vi så med engang at Mona var veldig kald. Vi fikk av henne våte klær, dekket henne med varme tepper og ga henne varm væske. Så er det en standard drill med traumeprotokoll, som gjennomføres på alle, sier han.

Torp hadde en kroppstemperatur nede i 33 grader.

– Mona hadde et dypt kutt i bakhodet, som for oss var ganske udramatisk. Hun bar preg av å ha blitt kasta rundt i huset, men større skader fant vi heldigvis ikke. Hun var ganske nedkjølt, forteller han.

INNFLYTTING: Samboerparet Mona og Stein Magne i sitt midlertidige hjem på Holter i Nannestad. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

Ingen alvorlige skader

Sykehuset hadde rustet seg for katastrofe.

– Vi så at det hadde vært store krefter i sving på pasientene vi fikk inn, men heldigvis hadde ingen større skader, forteller han.

Han roser kolleger ved sykehuset for god håndtering.

– Det opplevedes ikke mer dramatisk, men vi var usikre på hva som ventet oss på utsiden. Alt i alt løste ting i akuttmottaket og på resten av sykehuset seg veldig godt, sier han.

Det ble meldt om ti skadde personer den dagen, hvorav én var alvorlig skadd. I etterkant har syv personer mistet livet i skredulykken og tre har fortsatt status som savnet.

EIENDELER: Stein Magne Ranum pakker ut en ny kaffetrakter. Alt av personlige eiendeler må kjøpes på nytt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Ufattelig at vi har overlevd

Nå har samboerparet Torp og Ranum blitt utskrevet fra sykehuset og fått et nytt midlertid boende.

– Det første vi spurte om var grunnen, som var fjell. Vi vil aldri mer bo på leire, sier Torp.

Dagene går med til å skaffe seg klær og forbruksartikler man er avhengig av i hverdagen. I tillegg prøver de å holde seg i aktivitet for å ikke la tankene vandre.

NYTT: Mona Torp pakker ut nye puter og dyner i det nye huset. Foto: Ditlev Eidsmo/ TV 2

Etter samboerparet ble skrevet ut fra sykehuset, har de fulgt nyhetssendingene tett for informasjon.

– Det er kanskje litt dumt å se så mye som vi har gjort. Når vi ser åssen det ser ut der borte er det helt ufattelig at vi har overlevd, sier Ranum.

Flere av de som har blitt bekreftet omkommet etter skredet, bodde i samme hus som paret.

– Vi tror at vi kommer til å komme oss over dette, men vi kommer aldri til å glemme det, sier Ranum.