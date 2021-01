Mexico vil tilby Assange politisk asyl

Mandag sa Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador at landet står klare til å gi Julian Assange politisk asyl.

– Assange er en journalist som fortjener er sjanse. Jeg for å benåde ham. Vi kan tilby han beskyttelse, sa Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador på en pressekonferanse mandag ifølge Reuters.

Den australske hackeren og aktivisten startet opp Wikileaks i 2006. Han ble verdenskjent i 2010 da nettstedet Wikileaks publiserte graderte dokumenter og videoer fra det amerikanske militæret.

Assange har siden 2019 sittet fengslet i London, etter at han ble arrestert i Ecuador sin ambassade i samme by.

Da hadde han vært innenfor ambassadens fire vegger i over syv år etter at han fikk politisk asyl fra Ecuador i 2012.

Blir ikke utlevert til USA

USA har begjært 49-åringen utlevert for å stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmelighetsstemplede amerikanske dokumenter.

Anklagene kan medføre en maksimumsstraff på 175 år i fengsel.

Men den britiske dommeren Vanessa Baraitser slo mandag fast at 49-åringen ikke kan utleveres til USA.

Årsaken er at dommeren mener at det ville vært undertrykkende å sende ham til USA som følge av hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået AP.

Snowden har bedt Trump å benåde Assange

Den internasjonalt etterlyste amerikaneren, Edward Snowden, som er siktet for spionasje og tyveri av statlig eiendom i USA, har siden 2013 oppholdt seg i Russland.

Snowden lekket hemmeligstemplede opplysninger som avslørte at USA hadde spionert på andre land og sin egen befolkning.

I desember publiserte Snowden en twittermelding der han ba president Donald Trump om å bruke den siste tiden han har igjen i Det hvite hus til å benåde wikileaks-günder, Julian Assange.

– Hvis du skal benåde én person i løpet av den resterende tiden din i Det hvite hus, vær så snill å befri Julian Assange. Du alene kan redde livet hans, skriver Snowden.