Landslagskompisene hardt ut mot Cavani-utestengelsen

I desember svarte Cavani en venn på Instagram med teksten «Gracias Negrito». Dette ble Manchester United-spissen utestengt i tre kamper for av Det engelske fotballforbundet (FA).

I tillegg ble 33-åringen bøtelagt og pålagt å delta på et kurs.

Straffen får hans landsmenn til å se rødt. I en uttalelse mandag går Den uruguayanske spillerforeningen hardt ut mot FA.

De skriver at istedenfor å fordømme rasisme, har FA diskriminert kulturen og livsstilen til det uruguayanske folket. De mener at sanksjonen viser at FA har et unyansert syn.

– Edinson Cavani har aldri oppført seg på en måte som kan tolkes som rasistisk. Han brukte bare et vanlig uttrykk i Latin-Amerika, som henvender seg på en kjærlig måte til en av de nærmeste eller en nær venn, står det i uttalelsen.

Edinson Cavani og Luis Suárez har lenge vært en fryktet angrepsduo for Uruguay. Suárez ble selv utestengt for rasisme da han spilte i Liverpool. Foto: Andre Penner

Luis Suárez og Diego Godín er blant de uruguayanske stjernene som har delt uttalelsen på Twitter.

– Det er faktisk en sann, diskriminerende handling som er forkastelig og imot den uruguayanske kulturen. Vi vil derfor offentlig forsvare Edinson Cavanis upåklagelige karakter, og så klart vårt lands kultur, skriver Den uruguayanske spillerforeningen.

– Vi er alle imot all form for diskriminering. Men uheldigvis, gjennom denne sanksjonen, viser Det engelske fotballforbundet uvitenhet og forakt for en flerkulturell visjon.

De avslutter ved å be FA om å overstyre straffen som ble gitt til Cavani.

Manchester United la ut følgende pressemelding etter at suspensjonen ble bekreftet:

– Som han har sagt, så var ikke Edinson Cavani klar over at hans ord kunne ha blitt misforstått, og han har unnskyldt seg for innlegget og alle som tok nær av det.

– Til tross for at han ærlig ønsket å vise sin takknemlighet for en gratulasjonsmelding fra en nær venn, så vil han ikke motsi seg dommen, av respekt og solidaritet for FA og kampen mot rasismen i fotball.

– Enda det er klart at kontekst og intensjon er nøkkelfaktorer, så ser vi at det uavhengigige regulasjonskommittéen fant det nødvenig å utdele en trekampers suspensjon. Klubben stoler på at den uavhengige reguleringsommiteen vil redegjøre i deres skriftlige forklaring at Edinson Cavani ikke er en rasist eller at det var rasistiske intensjoner bak hans innlegg.