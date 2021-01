Flere nye smittet: – Nærmer seg et kritisk punkt

Storhamar melder at de har hele laget i tidagerskarantene og må utsette sine tre neste kamper etter at to nye spillere på Sparta har testet positivt for covid-19. Storhamar møtte Sparta lørdag og vant 7-2.

I tillegg har Stjernen fått positivt svar på en hurtigtest av en spiller og er i karantene.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide. Foto: Terje Pedersen

Hva som skjer med de involverte lagenes kamper bestemmes endelig senere i kveld, men det går mot at morgendagens oppgjør Grüner – Sparta og Frisk Asker - Stjernen utsettes.

– Nærmer oss et kritisk punkt

Dette skaper trøbbel for gjennomføringen av seriespillet, selv om forbundet har tro på at de skal klare å gjennomføre det.

– Vi nærmer oss et kritisk punkt, sier generalsekretær Ottar Eide i Ishockeyforbundet til TV 2.

– Hva skjer om dere når det kritiske punktet?

– Vi har noen ledige datoer, men det kommer an på hva vi må kutte i av seriespill og sluttspill. Vi har løpende dialog med klubbene og må se an utviklingen fremover. Det er verst om det rammer sluttspillet. Da har vi kamper annenhver dag. Da blir det veldig krevende å få avviklet alle kampene om det blir karantener, sier Eide, som håper de nye nasjonale tiltakene vil hjelpe på smittesituasjonen de neste ukene.

Manglede tid i ishallene utover våren kompliserer også bildet.

Sparta rammet igjen

Sparta har tidligere hatt 17 smittede spillere.

– Vi har to spillere som har testet positivt på Covid-19. De følte seg syke og testet seg. Det betyr at ytterligere sju spillere, to trenere og en materialforvalter er i karantene. Det blir spennende å se hva hockeyforbundet gjør med kampen vi skal spille i morgen. De 17 spillerne som har hatt Covid-19 trener som normalt, sier medisinsk ansvarlig i Sparta, Ørjan Kittilsen, til TV 2.

– Har dere gjort en god nok jobb i henhold til smittevern når dere rammes igjen?

– Vi har gjort alt vi kan i henhold til smittevernsprotokollen. Minst mulig folk i garderobe, færre folk i sving på kamp og så videre. Smitte kan du få på butikken eller andre steder. To spillere er fremdeles ute etter den første smittebølgen. Den ene av de er fortsatt syk. Han følger vi opp tett.

En spiller hos Stjernen har også testet positivt på en hurtigtest, melder klubben. A-laget og støtteapparatet er satt i karantene.

– Det er beheftet en usikkerhet med hurtigtesten og klubben avventer endelig testresultat innen kort tid. Andre spillere har symptomer, men prøvesvar foreligger enda ikke, skriver Stjernen i en pressemelding.

Torsdag skulle Storhamar møtt Stjernen. Stjernen har egentlig også kamp borte mot Frisk Asker tirsdag. Sparta står oppført med kamp borte mot Grüner tirsdag og MS torsdag.