Mange husker nok bilen fra filmsuksessen Børning 2. Da lånte luksusbil-selger Olav Medhus ut sin private Koenigsegg CCXR til innspillingen.

Den gang var bilen foliert lilla. Nå er den svenske superbilen tilbake slik den forlot fabrikken i 2008. Og ikke nok med det. Nå har Medhus valgt å legge ut den ikoniske bilen for salg – med håp om at bilen forblir i Norge.

– Det blir spennende å se om noen er like gæren som jeg var da jeg kjøpte den. Hvis den ikke blir solgt, går det helt fint. Da skal jeg ta med meg bilen til graven. Den har gitt meg ekstremt mye glede, forteller bilselgeren.

Det finnes kun to Koenigsegg-modeller i Norge. Her er den ene som nå er til salgs. Bilder: Mats Brustad

Norges desidert dyreste

Superbilen som akkurat er annonsert, er altså en 2008 modell Koenigsegg CCXR. Ifølge Medhus finnes det kun tre eksemplarer av akkurat denne utgaven i verden.

Slik ser sølvnøkkelen til 15 millioner kroner ut.

Bilen er også ferdig registrert på norske skilter. Da sier det seg selv at prisen blir drøy.

Vi snakker voldsomme 15 millioner kroner. Med det er den Norges desidert dyreste bruktbil.

– Det er vanskelig å sette pris på en så spesiell og sjelden bil. Men basert på det internasjonale markedet, og prisstigningen bilen har hatt, mener jeg 15 millioner er en riktig pris. Det er kanskje ingen som kommer til å kjøpe den her hjemme. Men jeg vil samtidig ikke utelukke det helt, sier Medhus når vi besøker han i luksusbil-butikken på Billingstad, litt utenfor Oslo.

Mange husker Olav Mehus sin CCXR fra Børning 2. Foto: Eirik Evjen, Filmkameratene.

Kjørt over hele Europa

Tross en skyhøy prislapp, har han ikke vært redd for å bruke bilen.

– Spesielt komfortabel er bilen ikke, men smilet du får bak rattet er likevel verdt alt, sier Olav Medhus.

– Neida. Denne har vært på tur over hele Europa, på de høyeste fjell og i de dypeste daler, både sommer og vinter. Jeg har kjørt på bilen rundt 40.000 kilometer, og det er selvsagt en helt spesiell følelse å kjøre den. Det er galskap!

Galskap er også motoren Koenigsegg har plassert under karbondekselet bak.

Her sitter en 4,7 liters kompressormatet V8-motor. Det som er spesielt på CCXR, er at denne motoren er klargjort for å kjøre på biodrivstoff (E85). Det alene bidrar til en effektøkning på 25 prosent, sammenlignet med vanlig 95 oktan.

På E85 yter motoren 1.018 hk, men ryktene skal ha det til at dette er et forsiktig tall, og at det kan variere litt fra hver enkelt bil. I realiteten snakker vi nærmere 1.100 hk.

Manuelt gir og over 1.000 hk er ikke hverdagskost.

Latterlig rask

I tillegg til godt over 1.000 hk, yter motoren 1.060 Nm. 0-100 km/t er oppgitt til 3,1 sekunder, mens 0-200 km/t skyter av gårde på 8,9 sekunder.

Toppfarten er over 400 km/t, noe som er fremdeles er imponerende, 14 år etter lanseringen.

I videoen under forteller Medhus mye mer om bilen, opplevelsene og hvorfor han mener 15 millioner er en fin pris på superbilen. Og ikke minst, her får du også høre lyden av drøyt 1.000 hk: