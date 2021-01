Kristoffersen om omkomne Eirik Grønolen: – Utrolig trist

– Først og fremst er det utrolig trist for alle som er berørt av det, og spesielt de som har sine nærmeste som er savnet eller omkommet. Så tankene går selvfølgelig til dem, sier Henrik Kristoffersen på spørsmål fra Dagbladet under et pressetreff.

Lørdag bekreftet politiet at 31 år gamle Eirik Grønolen var omkommet etter skredet i Gjerdrum.

Grønolen omkom da huset han bodde i ble tatt av kvikkleireskredet og flyttet flere hundre meter. Samboeren og hunden Milli overlevde skredet, opplyser NRK.

Gjennom sitt firma Dunderverk jobbet Grønolen tett med flere av Norges største idrettsutøvere. Blant dem Henrik Kristoffersen. Sammen med en kollega laget Grønolen hjemmesiden til stjernealpinisten.

– Og jeg jobbet tett med dem på det. Det er ikke det letteste å snakke om. Det gikk litt sånn kaldt nedover ryggen. Fordi jeg sjekket ikke media, og så ringte pappa og sa at han var en av de savnede, forteller Kristoffersen.

– Man vet ikke helt hva man skal si da. Tankene går selvfølgelig til hans nærmeste, de rundt ham og til alle som er berørt på Gjerdrum. Jeg er fra området og har tilbragt tid der. Det er selvfølgelig utrolig trist, fortsetter han.

Mange har tent lys i Gjerdrum for å minnes de savnede. Foto: Terje Pedersen

Alpinistens far og trener, Lars Kristoffersen, er også i sorg.

– Dette er utrolig tragisk. Han var en svært dyktig og kreativ person. Samarbeidet med han og Dunderverk har vært utrolig bra, sa han i helgen.

Grønolen gjorde suksess som IT-grunder, og har også utviklet nettsidene til blant andre tennisspiller Casper Ruud og rallyfører Andreas Mikkelsen.

Fem av de sju som er funnet i leirskredet på Ask i Gjerdrum, er identifisert. I alt ti personer var savnet etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Sju er bekreftet omkommet.

Fortsatt er omkring 1.200 mennesker evakuert fra sine hjem.