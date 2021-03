På starten av 2021 er en elbil Volvos mest solgte bil i Norge. Resten av salget handler mer og mer om ladbare hybrider. Og bil med dieselmotor begynner det å bli en god stund siden du fant i nybilutststillingen rundt om hos forhandlerne.

Hva har skjedd? Jo, Volvo er godt i gang med å elektrifisere hele bilparken sin. Om fire år skal minst halvparten av salget deres være elbiler.

Midt oppe i dette er det to biler som på mange måter henger igjen. Begge har etternavnet CC. Det står for Cross Country og indikerer at de har fått litt ekstra bakkeklaring, litt offroadpynt – også at de har et tradisjonelt 4x4.-system.

Og ikke minst: Hverken V60 CC eller V90 CC er ladbare eller skal bli det. Dermed tilhører de også en høyst utdøende rase i Volvo-sammenheng. Det bærer også salget preg av.

Den etter hvert sterkt aldrende XC70 var en stor salgssuksess for Volvo. Det har ikke V90 CC vært i nærheten av. Så spørs det om det hjelper at bilen i likhet med resten av 90-serien har fått en oppdatering til 2021-modellene.

Hva er nytt?

Rent kalendermessig hadde det vært tid for en tradisjonell facelift på 90-bilene til Volvo, men her er det snakk om små endringer.

Den største for V90 CC er at den har fått mildhybrid-drivlinje. Det vil si et 48-volts batteri som lades ved regenerering og bidrar med litt ekstra krefter når det trengs. Volvo sier selv at dette skal gi opp til 15 prosent drivstoffbesparelse og utslippsreduksjon i reelle kjøresituasjoner. Men vi er altså langt unna en ladbar hybrid.

Under panseret finner vi en firesylindret 2-liters bensinmotor som yter 250 hestekrefter, og 350 Nm. 4x4 er naturligvis standard. Motoren gjør bilen relativt kvikk, 0-100 km/t går for eksempel unna på 7,5 sekunder. Og som det skal være på nye Volvoer nå: Toppfarten er begrenset til 180 km/t.

Utenpå er det snakk om små endringer, her må du nesten ha 2020-modellen selv, for å kunne se det. I tillegg er det nye eksteriørfarger og felger.

Vi testet XC70: Like trygg og solid som et godstog fra NSB

Fronten er velkjent, dette er typisk Volvo anno 2021.

Hva er styrker og svakheter her?

Ser vi rent nøkternt og saklig på det, er det ikke veldig mange rasjonelle argumenter for å bruke ekstra penger på CC-utgaven. Det gjør nok også at mange som egentlig har mest lyst på en CC, likevel går for "vanlig" V90. Ikke minst også fordi sistnevnte er ladbar, gir lavere driftskostnader og også har en betydelig avgiftsrabatt.

Men det du får er et design som er flere hakk tøffere enn på V90 stasjonsvogn. Du får også litt ekstra bakkeklaring (opp fra 15,6 til 21 centimeter) og bedre fremkommelighet. V90 CC har nemlig Haldex-system med mellomaksel og en differensial på bakakselen. De ladbare T8- og T6-modellene har på sin side et system som er enklere og ikke like godt – med en elmotor på bakhjulene.

Hvor viktig er det i praksis? For de fleste brukerne vil vi mene det har relativt liten betydning. Men er du spesielt opptatt av 4x4 og fremkommelighet, vil du merke at det er forskjeller her.

Komfort, støydemping og ikke minst interiør er på øverste hylle. Den innvendige plassen er svært god, mens bagasjerom på 560 liter er mer gjennomsnittlig. Her har design gått litt ut over mest mulig plass. Venter du deg veldig inspirerte kjøreegenskaper, vil du nok også bli litt skuffet. Komfort viktigst.

Bilen oser trygghet og sikkerhet. Slik sett ligger det mange og sterke Volvo-tradisjoner her. Kontra en SUV vil du i positiv retning også legge merke til at tyngdepunktet er lavere.

560 liter bagasjerom er godkjent, men ikke imponerende til denne bilklassen å være. I gulvet finner vi en vippbar bunn, smart for å holde bagasjen på plass.

Hva koster den?

En viktig suksessfaktor for forgjengeren XC70 var relativt folkelige priser. På V90 CC merkes det godt at Volvo har gått i premiumretning siden den gang. Testbilen starter på 737.800 kroner. Da tenker du kanskje at den er "i mål" på rundt 800.000?

Nei, slik er det ikke. Komplett og ferdig utstyrt ender den nemlig på 973.600 kroner. Mange vil nok tenke at det er i overkant for en stasjonsvogn. I denne prisklassen har du mange fine SUV-er å velge mellom, blant dem også Volvos XC60 og XC90. Og så er det naturligvis elbilene...

Dette ekstrautstyret koster nesten én million kroner

B5 betyr at denne Volvoen er en mildhybrid.

Hvem er konkurrentene?

Den argeste konkurrenten har i mange år vært Audi A6 Allroad. Slik er det fortsatt. De to bilene følger nøyaktig samme oppskrift. For en tid tilbake meldte også Mercedes seg på, med en versjon av E-klasse som heter All Terrain.

Og så finnes det naturligvis en lang rekke SUV-er å velge mellom, hvis du heller ønsker deg det. Vi vil også tro at en del potensielle kjøpere går ned i bilstørrelse for å kunne kjøpe elektrisk Volvo – og velger XC40 P8.

Vil naboen bli imponert?

De fleste naboer vil nok "bare" se en Volvo stasjonsvogn og neppe tro du har kjøpt en bil til over 900.000 kroner. Men kjennere vet naturligvis hva dette er.

V90 CC er en bil som fortsatt skiller seg ut, særlig hvis du velger "riktig" farge. Begrenset salg gjør også at du ser veldig mange vanlige V90, for hver CC.

Ekstra høyde og litt offroad-pynt kler V90 svært bra, CC skiller seg godt fra den "vanlige" utgaven.

Broom mener:

V90 Cross Country er sannsynligvis Volvos beste stasjonsvogn noensinne. Den har med seg alle de klassiske Volvo-kvalitetene, samtidig som den byr på svært god komfort, praktiske egenskaper og det lille ekstra på design.

At salget har falt kraftig i forhold til XC70, skyldes altså i hovedsak én ting: At Volvo tilbyr V90 som ladbar hybrid, men ikke har samme løsning på CC-utgaven.

Det betyr også at mange kunder går glipp av det som er en svært kompetent familiebil. Cross Country er på mange måter en smart mellomting mellom SUV og stasjonsvogn. Du får en litt mer høyreist bil som skiller seg ut i trafikken, uten å måtte kjøre diger og ruvende SUV.

Det er ikke lenge til alle Volvoer er ladbare. Det blir altså denne generasjonen V90 CC aldri. Dermed har vi også å gjøre med en utdøende rase her.

Nå får norske Volvo-kunder snike i køen

Lekkert interiør med høy kvalitetsfølelse, selv om noen kanskje vil tenke at det begynner å trekke litt på årene nå.

Hva mener eierne?

Vi har en rekke anmeldelser av vanlig V90 inne, også endel av V90 CC i Brooms bilguide. Hva tror du eierne mener? Klikk her for å finne det ut.

Visste du at:

– Den første CC-varianten fra Volvo kom i 1997 og het V70 Cross Country. Volvos amerikanske importør var en pådriver, og bilen har også solgt svært godt i USA.

– Navnet XC70 kom i 2003, og gikk fram til V70 ble erstattet av V90.

– Volvo har ryddet opp i utvalget av V90 CC. Nå selger de bare testbil-utgaven, B5 med 250 hestekrefter.

Den har aldri vært noen bestselger, og nå er salgsløpet ganske kjørt for V90 CC. Synd, for etter vår mening er dette den beste stasjonsvognen fra Volvo noensinne.

VOLVO V90 CROSS COUNTRY Modell: B5 AWD Motor: 2-liter bensin, mildhybrid Effekt: 250 hk / 350 Nm 0-100 km/t: 7,4 sek Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,75 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,93 - 1,89 - 1,54 meter Vekt: 1.838 kg Bagasjerom: 560/1.526 liter Bakkeklaring: 21 cm Pris: Fra 737.800 kroner.

Vite mer? Her kan du lese den store testen vår av V90 Cross Country

Se video: Her får Volvo V90 Cross Country kjørt seg på isen