Hege (48) og Mariannes (49) teak-figur tar av på nett

Marianne Hagen Nordli og Hege Nyhagen fra Øvre Vang utenfor Hamar i Hedmark har begge et stort hjerte for gjenbruk og antikk. Sammen rensker de både loft og kjeller, og selger bruktmøbler og pyntegjenstander under navnet Retrojinten.

Da de nylig kjøpte et gammelt lager, måtte de flire da de fant en hjemmesnekra antilope i teak.

– Vi lo godt da vi tok den opp fra esken. Det ser jo ut som noe helt annet. Personen som spikka den har kanskje ikke tenkt så nøye, sier Nordli til TV 2, og fortsetter:

– Det er utrolig hva vi kommer over til tider. Det er ikke alt vi finner som havner på nett, men denne var så morsom at vi måtte legge den ut for salg.

Visste ikke at den gikk viralt

For fire dager siden la de ut annonsen på markedsplassen Finn.no. Da TV 2 tok kontakt mandag ettermiddag, forstod de at noe var i gjerdet.

I løpet av dagen hadde antall visninger eksplodert.

– Vi merket mandag at noe måtte ha skjedd, for plutselig hadde nesten hele 4000 vært innom, forklarer Nordli og ler.

BUDRUNDE: Nordli forteller at det har kommet inn flere bud på teak-antilopen. Foto: Privat

Skal informere kjøperen

Flere store Instagram-profiler har delt damenes noe spesielle annonse, blant andre kontoen «Omgjustdont» – som har over 343.000 følgere.

– Vi ler av hele greia. Vi synes det er veldig gøy. Kanskje vi burde la den ligge lenger ute, sier hun lattermildt.

– Kommer dere til å informere kjøperen om antilopens seiersgang på sosiale medier?

– Ja, det tror jeg nesten vi bør gjøre nå. Sette en liten notis på det, avslutter Nordli.

Mandag kveld fikk TV 2 opplyst at antall klikk på annonsen hadde steget til over 5000. Antilope-figruen ble til slutt solgt for hele 1500 kroner.