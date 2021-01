Viser fram den lille familien for første gang: – Dette er det fineste som har skjedd oss

I mars, på Maiken Blom sin 22-årsdag, avslørte paret på Instagram at de skulle bli foreldre for første gang.

Cengiz fortalte den gangen til God morgen Norge at han var forberedt på at denne dagen kunne komme, men at fikk han sjokk, da Maiken viste han en positiv graviditetstest i slutten av januar.

– Vi kjøpte leilighet dagen før, også får vi vite at vi skal bli foreldre? Det var mye som gikk gjennom hodet mitt. Også var det tidlig på morgenen. Klokka var 07.00 og jeg måtte på skolen. Men når jeg kom tilbake igjen tenkte jeg: «Okei, jeg skal bli far jeg. Det her gleder jeg meg til».

18. oktober var ventetiden over, og lille Noor kom til verden i en svært høy hastighet. Fra de vordende foreldrene kom på sykehuset til gutten var ute, tok det bare tolv minutter.

NYFØDT: 18. oktober kom gutten Noor til verden. Paret valgte å holde termindatoen hemmelig for offentligheten. Foto: Instagram, @maikenblom

– Jeg har jo hørt og vært veldig forberedt på at fødsel kan ta alt ifra tolv til 20 timer, så vi ble anbefalt å kjøpe snacks og hele pakka, men det viste seg at det ikke tok så lang tid, sier Cengiz til God morgen Norge, og fortsetter:

– Når vi kom inn på rommet, begynte jeg å pakke ut snacks og skulle finne meg til rette også hører jeg bak meg: «Nå kan du presse». Også tenkte jeg bare: «Hæ? Presse hva da, liksom?». Sekken var fortsatt halvveis på ryggen!

Gjorde mye av jobben hjemme

Det viser seg at Maiken allerede hadde gjort mye av jobben hjemme. Også vannet gikk hjemme i leiligheten deres.

I FULL FART: Det var kokebokforfatter Ida Gran-Jansen som kjørte paret til sykehuset. Det tok ikke mange minuttene fra hun slapp de av, til Noor var ute. Foto: Privat

– Det ble ganske hektisk etter at vannet gikk, for jeg synes smertene var ganske overkommelig fram til da, men da tok det seg opp. Jeg var også redd for å reise for tidlig på sykehuset og hadde lyst til å være hjemme lengst mulig, men til slutt måtte vi bare dra og da tenkte jeg i bilen: «Hvis dette er starten, hvor skal det ende?»

Fødselen var vellykket og etter et par dager fikk den lille gutten navnet Noor.

– Navnet er unisex. Det er flest jenter som heter Noor i Norge, men da vil vi snu den trenden. Det er mange gutter som heter Noor, sier skuespilleren, mens Maiken fortsetter:

– Det betyr lys og vi følte at han kom som et lyspunkt. Men han kom ikke ut med navnet i panna som vi hadde håpet på. Vi klarte ikke å bestemme oss før noen dager, men vi er veldig fornøyde med det navnet.

Den nye hverdagen

De nybakte foreldrene forteller at overgangen til småbarnslivet har vært stor, men fin.

– Vi skjønner jo ikke hva vi brukte tiden på før, men det er veldig fint å være to om det, sier Maiken.

– Jeg synes det har gått overraskende bra. Alle de eldre vennene våre med barn sa at vi måtte grue oss til nettene og at det blir lite søvn, men han sover ganske bra. Hvert fall foreløpig, forteller Cengiz.

– Han er veldig grei på natta. Han kan sove til klokkens seks om morgningen uten å amme, så han er veldig snill, men litt vanskelig å legge. Vi driver å bytter på å vugge på kvelden, legger Maiken til.

– En annen skala av kjærlighet

De legger heller ikke skjul på at det nye familiemedlemmet har endret forholdet deres positivt.

– Vi er veldig glad i hverandre og synes at dette er det fineste som har skjedd oss begge. Man får en annen skala av kjærlighet overfor han og for hverandre, så jeg synes det egentlig har gått veldig bra. Vi har fått alenetid og har klart å holde romantikken oppe, sier Cengiz.

FØRSTE JUL SAMMEN: Den nybakte familien feiret jul hjemme hos foreldrene til Maiken. Foto: Instagram, @maikenblom

– Men man blir jo litt forelska på nytt når man får et barn sammen. Det er det største man kan oppleve, vil jeg tro. Det er veldig fint å se de sammen, sier Maiken, mens hun titter bort på far og sønn.

De er begge enige om at de tror det kan være fordel å bli foreldre i en ung alder.

– Jeg føler meg kjempeheldig, for jeg synes det er så gøy. Jeg elsker å leke og glad i å være barnslig, så jeg gleder meg til årene fremover sammen med han. Det blir mye lek og moro, påpeker skuespilleren.