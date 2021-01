Fortviler over stengte kraner i Tromsø: – Dette er urettferdig

Skjenkestopp i en by med lave smittetall oppleves fullstendig meningsløst for Harry Granås, som driver pub i Tromsø.

Da regjeringen på søndag annonserte nye anbefalinger og regler for å få bukt med det økte smittetrykket i Norge, satte Granås kaffen i halsen.

Denne så han ikke komme.

– Vi gledet oss til å komme i gang igjen i januar. Så kommer dette, sier han.

STENGT: Det blir ingen servering på verdens nordligste jernbanestasjon i de kommende ukene. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Nord-Norge har i det store og hele sluppet billig unna koronapandemien frem til nå, og på tross av at det bor over 70.000 i Tromsø er smittekurven svakt synkende.

Her finnes det ingen lokale utbrudd og det siste døgnet har det bare blitt registrert ett nytt tilfelle av viruset.

Likevel må Granås, som driver den populære puben Jernbanestasjonen i sentrum av byen, stenge kranene.

– Det betyr rett og slett at samtlige av dem vi har igjen er permittert. Det er kolossalt trasig, sier den erfarne pubeieren.

– Vanskelig å godta

Granås har fått med seg at smitten øker i Norge og forstår at myndighetene er bekymret for muterte virusvarianter og utviklingen i kjølvannet av juleferien.

Men hvorfor tillatelse til å servere alkohol ikke kan bestemmes av lokale myndigheter, det klarer han ikke å godta.

– Vi har dyktige folk her lokalt og jeg er sikker på at vi hadde fått beskjed om å stenge ned hvis det hadde kommet en oppblomstring. Men dette er faktisk ikke rettferdig, sier han.

Vil bestemme selv

Han får støtte av ordføreren i kommunen, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

– Det er så stor variasjon når det gjelder smitte. Det burde også synliggjøres gjennom at man har desentraliserte beslutninger, sier han.

Ordføreren understreker at han støtter regjeringens avgjørelse om å stramme inn på sosial kontakt, men er uenig i at det er hensiktsmessig å gjøre alkoholservering forbudt i hele landet.

– Tromsø er inne i en høysesong med nordlysturisme og festivaler. Vanligvis har vi Norges beste hotellbelegg i januar. Det blir nå helt borte, som et resultat av at vi er stengt ned, sier Wilhelmsen.

– En smule for strengt

Mange ordførere TV 2 har snakket med i kommuner med lite smitte er positive til nye nasjonale innstramninger.

Også i Bodø vises det forståelse.

Her har det blitt registrert 14 tilfeller siden 23. desember. Selv om trenden er klart økende i byen, påpeker kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen at det ikke er noe stort smittetrykk i Bodø.

FORSTÅR: Selv om det er lite smitte i nord forstår kommuneoverlegen i Bodø hvorfor regjeringen strammer inn. Foto: Andreas Dahlmo / TV 2

I en tid med økt reiseaktivitet kan stengte kraner i en periode være akkurat det som må til for å dempe smittetrykket, tror han.

– Den sosiale nedstengningen er mer problematisk. Mange sliter med psykososiale problemer og en må se kritisk på det, sier Hagen.

Han mener de nye reglene og anbefalingene for sosial kontakt er «en smule for strengt».

– Man bør ta høyde for at enkelte sårbare grupper er spesielt utsatt, sier han.

Overlegen krysser nå fingrene for at folk som bor på plasser med lite smitte, ikke vil oppleve strengere tiltak som for tunge å bære.

– Vi er stadig bekymret for at det skal bli dårlig tillit i befolkningen til de tiltakene som settes inn. Det kan alltids skje hvis det føles urimelig, sier han.