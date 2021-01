Undersøker seksmannsbolig i skredet: – Må flyttes for hånd

GJERDRUM (TV 2): Brannvesenet forteller at de fortsatt finner hulrom, som fortsatt gir håp om å finne overlevende etter skredkatastrofen i Gjerdrum.

Søket i skredområdet i Gjerdrum har foregått gjennom hele mandagen. I natt måtte mannskapene ta seg en pause, men startet opp igjen i ni-tiden.

Så langt er syv personer funnet omkommet. Tre har fortsatt status som savnet.

Klokken 15.00 orienterte nødetatene om siste nytt.

– Vi har stått i en redningsaksjon, og det gjør vi fortsatt. Vi har hatt betydelige mannskaper inne i skredområdet, som har jobbet metodisk og godt. Dette har ikke medført noen nye funn så langt, sier innsatsleder Roger Pettersen.

Politiet kommer til å jobbe med full styrke gjennom kvelden og natten.

– Vi mener fortsatt at det er mulig å finne overlevende, sier han.

STATUS: Innsatsleder Roger Pettersen orienterte om status i redningsarbeidet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Fortsatt håp

Søket er på dag seks, og brannvesenet opplyser at det fortsatt finnes mange luftrom i skredet.

– Vi finner hulrom hele tiden, og så lenge vi finner det, så er det håp, sier innsatsleder Morten Thoresen i brannvesenet.

Dersom en person er fanget i et hulrom med isolasjon og tilgang til væske, så kan de overleve lenge, opplyser nødetatene.

– Når gir dere opp håpet om å finne overlevende?

– Foreløpig er ikke det noe tema, vi bare jobber på videre, sier han.

Redningsmannskapene jobber blant annet med å undersøke en seksmannsbolig mandag ettermiddag. Arbeidet er tungt og svært krevende for mannskapene.

– Hele bygningen skal flyttes for hånd. Det sier seg selv at det er masse arbeid. Hundene går inn først, og når de markerer, så går vi inn, sier Thoresen.

Fortsatt bevegelse i skredet

NVE forteller at det fortsatt er bevegelse i skredet.

– Det skaller av noen skred fra tid til annen, det siste klokken 4 i dag tidlig med 50 meter i bredde, sier regionssjef Torill Hofshagen.

NVE jobber kontinuerlig med overvåkningen av området.

– Hva skal til for at dette blir et trygt område i framtiden?

– Dette er noe kommunen har bedt om bistand til. Vi er allerede i gang med planleggingen av hva som skal til av ressurser for å bygge opp området på en sikker og faglig god måte igjen, sier Hofshagen.

Krevende gjenoppbygning

– Vil det være trygt å flytte tilbake?

– Det er noen hus i en skredsonen det ikke vil være mulig å flytte tilbake til, blant annet de som står helt på vippen. Vi jobber med å finne ut av hvor stort dette området er, sier regionsjefen.

Hun forteller at gjenoppbygningsarbeidet vil bli veldig krevende.

– Det er krevende å få stabilisert selve skredgropa og sidene, men det er mulig. Det er mulig å kunne komme tilbake til en struktur i Ask sentrum som vil gjøre at dette fremdeles er et fint sted å bo, sier Hofshagen.

Syv funnet omkommet

Fem av de syv omkomne er identifisert. Disse er Eirik Grønolen (31), Lisbeth Neraas (54), Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40), Alma Grymyr Jansen (2) og Marius Brustad (29).

Forholdene nødetatene jobber under er svært krevende, og det tok to dager før bakkemannskap i det hele tatt kunne ta seg inn i rasområdet. Før dette foregikk søket utelukkende fra lufta.

Selve skredgropen er om lag 700 meter lang og 300 meter bred og er utfordrende å bevege seg i.