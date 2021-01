Har fått svar på diaré-problemene

Carl Fredrik Hagen håper at mageproblemene som ødela fjorårssesongen er et tilbakelagt kapittel.

– Kroppen er frisk og rask. Nå vet jeg årsaken til at jeg hadde løs mage, forteller 29-åringen til TV 2.

Han er lettet og klar til å gyve løs på en ny sesong i et nytt lag, som lagkamerat med Chris Froome i Israel Start-up Nation. Sisteåret i Lotto-Soudal gikk bokstavelig talt rett i dass. Det var knyttet store forventninger til Carl Fredrik Hagen i fjor etter den imponerende debutsesongen som proff, der han blant annet ble nummer åtte i sammenlagt i Spania Rundt. Men 2020 endte uten en eneste topp 10-plassering i internasjonale ritt.

I et intervju i november åpnet han opp om hva som var problemet:

– Jeg har stoppet mange ganger, tatt av trøyen og gjort fra meg i grøfta. Det sier seg selv at når kroppen er på limiten og man må tømme magen i tillegg, så er ikke det noen god kombinasjon. Jeg vet ennå ikke hva det er, men jeg håper å finne ut av det med hjelp fra Olympiatoppen, slik at jeg slipper det trøbbelet der neste år, forklarte han.

I vinter har han vært gjennom grundige undersøkelser av spesialister. Nå har han fått svaret.

– De fant heldigvis ut at det ikke var noe alvorlig eller noe feil med kroppen. Det handler om at det er noen næringsstoffer som tarmene mine er ømfintlige for. Jeg må derfor være litt påpasselig med hva jeg spiser.

Ingen tilbakeslag

Han retter en stor takk til Olympiatoppen og den hjelpen han fikk derfra for å finne ut av problemene.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har funnet ut av det. Det er en trygghet å få en bekreftelse på at ting er på stell. Jeg har fått trent bra gjennom vinteren, og har ikke måttet avbryte en eneste økt på grunn av løs mage.

Nå er Hagen hjemme i Oppegård og forbereder seg til en ny sesong. I midten av januar reiser han til Girona i Spania for en treningssamling med sitt nye lag. Han vet lite om hva som venter i 2021. Rittprogrammet er fortsatt ikke spikret, men han regner med å starte sesongen i løpet av februar.

– Det ble et spesielt år i fjor. Det var kjipt å ikke få egne resultater. Når man ser hvilken form jeg var i, i forhold til året før, så var det ikke begredelig. I giroen viste tallene at jeg var sterkere enn jeg var i vueltaen året før. Jeg har derfor forsøkt å ikke grave meg ned, om man bare depper så kommer man ingen vei. Jeg har i stedet brukt skuffelsen til noe positivt. Det har gått en djevel i meg som sier at jeg skal ha revansje kommende sesong.

Vil hjelpe Froome

Overfor sine nye sjefer i Israel Start-Up Nation har Hagen ytret et ønske om å få sykle to Grand Tours i løpet av sesongen. Etter den svake 42. plassen sammenlagt i giroen i oktober føler Hagen at han har noe ugjort i det italienske treukersrittet.

– Ønsker du å være hjelperytter for Froome denne sesongen eller å kjøre for egne resultater?

– Det er opp til laget å bestemme. Men jeg har signalisert overfor dem at jeg ikke ønsker å være kaptein i alle ritt jeg sykler. Det er morsomt å kjøre inn egne resultat, men det viktigste er at laget vinner. Å gjøre begge deler er derfor fint. Det er viktig for meg å lære av de som har mye erfaring, noe som er avgjørende for å bli sterkere fysisk og taktisk.

Det får han definitivt muligheten i det israelske laget, som i tillegg til Froome har sammenlagttyper som Dan Martin og Michael Woods i sine rekker.

– Jeg har lyst til å sykle med de raskeste og sterkeste guttene, uansett om det er for egne muligheter eller for å hjelpe andre.