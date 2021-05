Vanligvis er Norge et av de dyreste landene å kjøpe bil i. Mye skyldes avgifter til staten, der vi tradisjonelt har vært i verdenstoppen. Elbiler er imidlertid svært gunstige i innkjøp, siden de ikke har avgifter eller moms. Men det finnes også en annen type biler som er gunstige å kjøpe i Norge: Veteranbiler og klassikere!

Det norske markedet har ikke helt omfavnet denne biltypen ennå. Riktignok finnes det et stadig økende miljø for eldre, klassiske bilene. Men i forhold til mange andre land i Europa, ligger vi et godt stykke bak.

Om du drømmer om å kjøpe en slik bil, er det gode nyheter. Det gjør nemlig at du kan gjøre gode kjøp. I alle fall enn så lenge.

Kjøpere fra utlandet

Porsche Center Classic Son er ett av kun tre offisielle Classic Center i verden. Her er det fokus på eldre biler. Det omsettes 50-70 biler i året. Rundt 10 prosent av disse forsvinner ut av landet, nettopp fordi prisnivået her hjemme er så lavt.

– Klassiske biler er faktisk billigst i Norge. Vi merker at kjøpere i utlandet i større grad har fått opp øynene for dette, selv om vi selvsagt helst ser at bilene forblir innenfor grensene, forteller daglig leder i Classic Center Son, Espen Olsen.

I utstillingslokalene står de fargerike bilene på rekke og rad. Alt fra rimelige bruksbiler, til en strøken Carrera GT. Sistnevnte er superbil, og en av kun tre på norske skilter. Prisen på en slik kan fort komme opp i rundt 10 millioner kroner.

Den ikoniske hekken på en Porsche 911 har holdt seg ganske lik, opp gjennom årene.

En god investering

De fleste ser på bilkjøp som en kostbar affære, men klassiske biler kan også være en god investering.

– Hvis man vet hva man skal se etter, kan det være både hyggelig og innbringende å kjøpe eldre biler. Jeg husker jeg solgte en Porsche 911 RS-modell for over 10 år siden. Den gikk for under millionen. For noen år siden ble samme bil solgt for 2,8 millioner her hos oss. Ny eier hadde den et par år, og solgte den så videre – for 3,5 millioner kroner, forteller Olsen.

Han understreker at dette naturligvis er et ekstremt tilfelle, men at det altså er mulig å treffe riktig med timingen og modellvalget.

I kjelleren på Porsche Center Classic Son, står det mye gromt.

Flokkdyr

Hva som er smart, avhenger av trender i markedet. Kjøperne er ofte flokkdyr. Plutselig skulle alle ha 964-generasjonen av Porsche 911. Prisene gikk til værs.

– En periode var ikke tilstanden viktig en gang, bare det var en 964.

Når ballen først begynner å rulle, skjer det gjerne fort. Det kan være vanskelig å forutse hva som tar av, men kvalifisert gjetning, er jo lov. Og akkurat nå er 996-generasjonen av Porsche 911 for eksempel lavt priset. Olsen tror det kan være en god investering, om man finner rette bilen.

– En helt original Carrera 2, med manuell gir og solid historikk, for eksempel. Jeg har vanskelig for å se for meg at disse skal synke noe mer i pris.

Porsche Center Classic Son har fokus på klassiske sportsbiler.

Vil ha noe som kan brukes

Kundene hos Classic Center Son er gjerne entusiaster som nå skal unne seg hobbybilen. Flesteparten er menn, og de dukker typisk opp når ungene har flyttet ut av "redet".

Selv om noen ser på det som en investering, og bilen kanskje skal stå mer eller mindre urørt på lagring, er de fleste opptatt av å få en bil som kan brukes.

– Mange har fått opp øynene for biler til rundt en halv million kroner. Da kan man sikre seg en ganske driftssikker bil, samtidig som man får den analoge kjøreglede som de eldre modellene tilbyr.

Espen Olsen brenner for klassiske Porscher. De finnes det en hel del av på Classic Center Son.

Aktivt miljø

Det finnes mange klubber og Facebook-grupper for bilinteresserte i Norge. Og stadig flere finner anledninger for å treffes, dra på turer, mekke og kjøre på bane.

- I Porsche Klubben er det nesten 3.000 medlemmer. Det som er litt spesielt med Porsche, er at det finnes en for alle. Og siden de er kjent for driftssikkerhet, er det flere som tør å kjøpe også de eldre modellene, fortsetter Classic-sjefen.

Bruktbil til 12,5 millioner kroner

Classic Center Son er langt fra de eneste som har mange klassiske grombiler inne. For tiden står det flere flotte klassikere for salg hos Brookland Motors på Billingstadsletta. De er i utgangspunktet en Bentley-forhandler, som også satser på spesielle bruktbiler.

Her kan du for eksempel få tak i en Ferrari F40 (12,5 millioner kroner), Lamborghini Countach (5,65 mill. kroner), Aston Martin DB6 (5,5 mill. kroner) eller Bentley Continental R.

Det finnes også en rekke andre forhandlere som har spesialisert seg på mer folkelige veteranbiler og klassikere. Det ligger i skrivende stund over 2.100 biler til salgs i Norge som er 20 år, eller eldre.

