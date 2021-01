Love Island-deltaker bekrefter forhold

I januar i fjor reiste Aranja (26) til Argentina i håp om å finne kjærligheten som deltaker på Love Island.



I februar i fjor forlot hun dog Buenos Aires like singel som hun kom, men nå har lykken snudd for 26-åringen. Søndag la trønderen ut en hyggelig nyttårsmelding på Instagram, hvor hun – i tillegg til å ønske et nytt år og nye restriksjoner velkommen – avslører ny kjæreste.

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått meg kjæreste, sier Aranja til TV 2.

Kjente hverandre

Den utkårede heter Marko (32), og de har kjent hverandre i litt over ett år.

– Vi snakket faktisk en del sammen før jeg reiste til Argentina, men da jeg reiste dit, mistet vi forståelig nok kontakten etterpå, forteller Aranja.

– Hva falt du for først?

– De grønne øynene og smilet – uten tvil, svarer 26-åringen kontant.

Selv om de mistet kontakten på grunn av TV-deltakelsen, skal Love Island ha litt av æren for forholdet likevel.

Bekjent av Love Island-vinner

Aranja beholdt nemlig vennskapet til blant andre vinnerparet Nora Haukland (23) og Johannes Klemp (28) etter deltakelsen, og blant Klemps bekjente var Marko.

Slik gikk det til at de møttes igjen i sommer, og like før jul besluttet de å gå inn i et kjæresteforhold. Aranja er glad for at de fant hverandre i et ellers ganske merkelig år.

– Det har vært veldig unikt å få tilbringe så mye tid sammen og bli så godt kjent. Vi har sikkert tilbragt mye mer tid sammen enn vi hadde gjort med våre normale, sosiale liv, men jeg tror at det har vært en positiv ting, bedyrer Aranja.

– Veldig gode minner

Trønderen ser tilbake på Love Island-oppholdet som en opplevelse for livet, og er glad for at hun deltok. Hun innrømmer dog at noen dager der inne kunne være mer utfordrende enn andre.

– Jeg husker jo at jeg syntes det kunne være tøffe dager da jeg var der, men nå sitter jeg egentlig bare igjen med mange veldig gode minner og vennskap for livet.

Aranja kom inn i programmet midtveis, da Love Island-villaens kvinner skulle flytte inn i «Casa Amor» og villaens menn skulle få nytt damebesøk i hovedvillaen. Blant de nye kvinnene var Aranja, som ganske umiddelbart havnet i et dramatisk trekantdrama med paret Ali Esmael (29) og daværende partner Mie Mack Cappelen (23).