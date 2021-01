Uten seire i Georgia kunne Biden like godt å ha tapt presidentvalget

Washington Post avslørte nylig at president Trump har forsøkt å presse valgmyndighetene i Georgia til å «finne» nok stemmer til å gi han seieren i delstaten.

Der Trump febrilsk prøver å omgjøre presidentvalget, kjemper han derimot ikke like hardt for å redde republikanernes flertall i senatet. Det kan gi innkommende president Joe Biden en gavepakke han nok ikke hadde turt å håpe på: flertall i begge kamrene i kongressen, og dermed en mulighet til å faktisk gjennomføre politikk de neste to årene.

Det er litt tilfeldig at Georgia endte opp med å befinne seg midt i stormens øye før to spesialvalg til senatet 5. januar. I presidentvalget i november var som vanlig én-tredjedel av senatet også på valg, inkludert den republikanske senatoren fra Georgia, David Perdue. Men etter delstatens andre senator i fjor ga seg før tiden grunnet sykdom, var den utnevnte erstatteren, republikaneren Kelly Loeffler, også på valg i november.

På papiret har Georgia lenge vært republikanernes bakgård, men grunnet endrede befolkningsmønstre og urbanisering, har demokratene lenge øynet delstaten som en fremtidig vippestat.

At Biden allerede i år klarte å ta delstaten kom noe overraskende, men sørget også delvis for at hverken Perdue eller Loeffler oppnådde over 50 prosent av stemmene i sine respektive valg. Som ifølge Georgias valglover betyr at man må gjennomføre spesialvalg.

TIL VALG: De republikanske senatorene Kelly Loeffler (t.v) og David Perdue (t.h) må begge stille til valg på nytt. Her fra et valgkamp-event den 21. desember. Foto: REUTERS/Alexander Drago

Kandidatene i spesialvalget er ikke akkurat kjedelige. Demokraten Jon Ossoff, kun 33 år gammel, har for lengst bemerket seg som en fremtidig stjerne i partiet. Likevel endte han opp 88.000 stemmer bak Perdue i første valgomgang.

Det var imidlertid før republikaneren lot være å møte opp til en TV-sendt debatt, som førte til en surrealistisk seanse der Ossoff debatterte en tom talerstol på samme scene.

UTFORDRER: Jon Ossoff fikk 88.000 stemmer færre enn senator David Perdue i første valgomgang, men denne uken får han en ny sjanse. Foto: Megan Varner/Getty Images/AFP

Jon Ossoffs håp om å slå Perdue er imidlertid tettere knyttet til den andre demokratens suksess. Den karismatiske demokraten Raphael Warnock er pastor i Martin Luther King Jr sin kirke i Georgia, og har stor appell blant afroamerikanske velgere i delstaten.

UTFORDRER: Raphael Warnock fikk flere stemmer enn Kelly Loeffler i november – men da fikk også en annen republikaner tjue prosent av stemmene. Foto: Mike Segar/Reuters

Warnock slo republikaneren Loeffler med god margin i november, men kun fordi en tredje republikaner stjal 20 prosent oppslutning. Til tross for at Loeffler, som er et av senatets rikeste medlemmer og har blitt beskyldt for å mildt sagt være ukarismatisk, er Warnock også en underdog før spesialvalget.

Tre faktorer gjør det hele enda mer usikkert. For det første gjør koronasituasjonen at stemmegivningen blir enda mer uforutsigbar. For det andre har demokratene samlet inn over 1,7 millarder kroner til spesialvalget, mye utenfra delstaten, og dobbelt så mye som Loeffler og Perdue. At delstatsvalget har fått så mye oppmerksomhet kan motivere velgere på begge sider.

For det tredje kan Trumps falske valgfuskanklager ende opp med å svekke den republikanske valgdeltagelsen. Ved å hevde at presidentvalget i delstaten ikke ble gjennomført på korrekt måte, undergraver republikaneren Trump egne velgeres tillit til Georgia valgsystem. Mange Trump-tilhengere har derfor sagt at de ikke vil stemme i spesialvalget. Satt i sammenheng kan de faktorene gi demokratene seieren i Georgia.

Ved å få to demokratiske senatorer til på plass i senatet, ender begge partier opp med 50 hver. Kamala Harris har imidlertid som visepresident makten til å stemme i Senatet hvis et lovforslag ender opp med et «uavgjortresultat», og dermed kan Biden med seier i Georgia sikre seg flertall i hele Kongressen.

I det ultrapolariserte og brutale ordskiftet som preger Washington i dag, vil et slikt flertall utgjøre forskjellen mellom himmel og helvete for Biden de neste to årene. Uten flertallet vil han trolig få gjennomført svært lite, hvis noe i det hele tatt, av sin agenda. Med flertallet vil han kunne utnevne ministre og dommere, inkludert utnevnelser til høyesterett. Til de årlige budsjettene trenger han fortsatt en del republikanere på sin side for å oppnå et såkalt «superflertall» på 60 stemmer.

Men selv med seier kan Biden få det tøft fremover. Et knapt flertall i Kongressen gir nemlig mer makt til den progressive fløyen av partiet, som da vil lage godt med støy for å få det som de vil. Det vil gi mer troverdighet til republikanernes kontinuerlige anklager om at demokratene nå er blitt radikale. Og om to år er det valg på ny, og to år inn i en presidentperiode har velgerne en tendens til å straffe partiet som innehar Det hvite hus.