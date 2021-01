Dramatisk på Farmen kjendis: – Fryktet jeg måtte trekke meg

Årets sesong av Farmen kjendis er i gang på TV 2, og denne uken har 12 kjendiser inntatt Lundereid gård, utenfor Kragerø.

Én av dem er komiker Terje Sporsem (44).

Men den første uken på gården ble ikke helt smertefri for komikeren fra Ålesund. Til TV 2 avslører han en dramatisk hendelse som ikke har blitt vist på TV.

En del av ukesoppdraget til deltakerne var å lage 25 brød, som var en tidkrevende prosess som måtte ferdigstilles i siste liten. Sammen med skuespiller Sølje Bergman (45) brukte Sporsem den siste natten før mentor kom for å godkjenne ukesoppdraget, til å ferdigstille brødene.

Midt på natten tok derimot bakingen en dramatisk vending.

I klippet øverst i saken, som ikke ble vist på TV, forteller Terje hvordan han opplevde natten.

KOMIKER: Terje Sporsem er én av 12 kjendiser som er deltakere i årets sesong av Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Som lyn fra klar himmel

Da kjendisene kom inn på gården var det en stor omveltning for flere å både spise og drikke mindre, samtidig som det ble lange arbeidsdager. Det fikk Sporsem smertelig erfare.

– Vi hadde jo kun vært der én uke, men vi spiste lite og drakk mindre. Jeg hadde lagt merke til, i en viss grad, at jeg hadde en noe mørkere farge på urinen, men jeg tenkte ikke noe særlig over det. Jeg følte at jeg hadde ganske god kontroll på ernæringen, men plutselig den natten så hogg smerten i meg, forteller han da TV 2 ringer han.

Midt på natten knakk nemlig Sporsem sammen i smerte, ulik noe annet han hadde kjent på før.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Det ble bare verre og verre, og jeg tenkte: Shit, hva er dette? Jeg har vært med på fire fødsler før, og det er første gang jeg føler jeg kunne relatere til den smerten, forteller han.

Hendelsen blir ikke vist i programmet, siden kamerateamet som følger deltakerne hadde reist hjem for kvelden. På gården satt det kun et par nattevakter igjen for å passe på.

– Vi fikk tak i en av dem, men jeg tror ingen helt forstod omfanget av hva som skjedde. Da nattevakten kom tror jeg han ble både fortvilet og litt tatt på sengen av alvoret.

Se Sporsem fortelle om hendelsen til God kveld Norge her:

Fikk ingen diagnose

I smerter lå Sporsem å skrek på gulvet etter smertestillende. Til tross for at nattevakten ikke kunne gi ut slike medikamenter uten videre, fikk Sporsem til slutt kranglet til seg noe for å døyve smertene.

– Jeg prøvde å være litt artig, men jeg husker at jeg kjeftet på han. Han kom til slutt med én paracet, og da skjelte jeg han ut og skrek: Er du helt idiot?! Han likte nok ikke meg da, humrer han.

Farmen kjendis ble spilt inn i mai i fjor. På grunn av koronarestriksjoner var nærmeste legevakt stengt. Derfor ble det foreslått å sende Sporsem med ambulansehelikopter til et sykehus lenger unna. Det sa han imidlertid nei til.

– Dersom jeg var borte fra gården i mer enn 24 timer, måtte jeg trekke meg. Og det ville jeg ikke. Så hvis jeg skulle på sykehus, skulle det skje med en gang, uten at jeg måtte ligge et halvt døgn å vente på lege.

Dagen etter dro han til legevakten.

Der fikk han beskjed om at han hadde nyrestein.

Selv om symptomene pekte på nyrestein, fikk imidlertid aldri Sporsem stilt diagnosen.

– Det måtte skje så kjapt. Ingen utredning, det var rett inn, sette en sprøyte, få noe smertestillende, og rett ut igjen. Men jeg la veldig opp til det selv, forklarer han.

PÅ GÅRDEN: Terje Sporsem, Signy Fardal og Ida Fladen. Foto: TV 2

Fikk oppfølging

I etterkant av legebesøket ble Sporsem gradvis bedre. Han fikk også jevnlig oppfølging på gården, for å se til at steinen forsvant.

– De hadde med seg en portabel ultralyd for å sjekke blant annet nyrene, så da la jeg meg ned på en feltmadrass utenfor gården og fikk oppfølgning.

Til TV 2 sier programredaktør Kathrine Haldorsen at Sporsem fikk den behandlingen han behøvde.

– Terje følte seg dårlig og ble i samråd med sykepleier på innspillingen enig om at han trengte å bli sjekket av en lege. Han ble undersøkt med ultralyd i nærheten av gården, og fikk den behandlingen han trengte der inne.

Haldorsen sier videre at han i etterkant ble fulgt opp av en sykepleier.

PÅ GÅRDEN: Terje Sporsem, Kine Olsen og Lasse Matberg. Foto: TV 2

Ble redd

Til tross for dramatikken som oppstod, gjorde Sporsem sitt beste for å sørge for at bakedelen av ukesoppdraget skulle bli godkjent.

– Selv om jeg ligger på bakken og hyler, og tårene presser på, sa jeg til Sølje at hun måtte passe på å snu brødene, så de ikke ble brent og ukesoppdraget ble godkjent, sier han.

Når TV 2 ringer Bergman forteller hun om et skue hun gjerne skulle hatt på kamera.

– Der står jeg og masserer Terje på ryggen med den ene hånden, mens jeg snur brødene med brødspaden i den andre. Det var helt texas den natten, sier hun.

STØTTESPILLER: Sølje Bergman og Terje Sporsem knyttet et nært bånd inne på gården, etter at de opplevde den dramatiske natten sammen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun ble overrasket da Sporsem kom tilbake til bakstehuset, etter å ha vært på toalettet.

– Vi var så trette, vi stod jo der med 20 brød som skulle eltes heves og stekes, på et tidspunkt stod jeg med lukkede øyne og eltet brød mer eller mindre i søvne. Så kommer han inn igjen etter å ha vært ute en tur, helt hvit i ansiktet, og sa han hadde fått så vondt i ryggen.

Bergman forsøkte å massere Sporsem på ryggen, da de lurte på om det kunne være en strekk. Til slutt fikk Sporsem så vondt at hun ikke kunne ta på han.

– Klart vi ble engstelige, jeg ble redd for han faktisk. Han hadde så vondt at han satt på alle fire inne i bakstehuset, og jeg følte meg på en måte hjelpesløs. Men han ga seg ikke på at vi måtte fullføre ukesoppdraget. Jeg måtte fortsette med brødene.

Til tross for at det endte bra, innrømmer Sporsem at han opplevde det som dramatisk, da det stod på som verst. Hele situasjonen er fremdeles noe uklar for han.

– Det føltes dramatisk der og da. Særlig da jeg var på do når jeg hadde vondt, da falt jeg sammen på gårdsplassen. Jeg var nok på mitt aller svakeste som jeg noen gang har vært, tror jeg.

12 NYE FARMEN-KJENDISER: Terje Sporsem er en av tolv kjendiser som skal drive Farmen-gården i seks uker. Foto: TV 2

Knyttet et nært bånd

Sporsem er takknemlig for at Bergman var med han den natten, da kroppen sviktet.

– Stakkars Sølje, hun må jo ha blitt sjokkert over hva som skjedde. Jeg er glad for at jeg var der med ei som hadde litt erfaring på baken. Samtidig som hun strøk meg på ryggen, tok hun jo også over hele brødstekingen. Hun var helt magisk. Jeg er evig takknemlig for at hun holdt roen, og klarte å ta hånd om meg, og samtidig tok over hele situasjonen med bakingen.

I etterkant av hendelsen, knyttet de to et ekstra nært bånd inne på gården.

– Det skjer noe når man opplever noe så nært og sårt sammen. Man får et bånd, når noen tar seg av deg på den måten, sier Sporsem.

Det er Bergman enig i.

– Hele natten ble spesiell, det båndet som oppstod mellom Terje og meg, og hva vi klarte sammen: Ukesoppdraget og alt som skjedde. Jeg er på mange måter glad det bare var oss. Vi kjente virkelig på at det var oss to mot verden, og at dette skulle vi klare!

– Gjengen som lå å sov var jo avhengig av at vi klarte dette for å få godkjent ukesoppdraget. Vi støttet hverandre, og det skapte en trygghet. Det hadde bare blitt mer styr om vi vekket de andre, sier hun.

Godt minne

Tatt omstendighetene i betraktning, ser Bergman tilbake på hendelsen som et godt minne.

– Jeg hadde så vondt av Terje, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Han var så tapper. Oppi det hele klarte han å vise takknemlighet for at jeg var der og for hva jeg gjorde. Det båndet som oppstod mellom oss, gjorde at vi har en godhet, tillit og trygghet mellom oss, uavhengig av Farmen kjendis og alt. Slike opplevelser verdsetter man veldig høyt. Terje fortjener en stjerne i boken etter den natten, sier hun og legger til:

– Jeg beundrer han veldig for at han stod i smerten og alt. Ikke minst at han ikke ga seg på at vi måtte fullføre. Og jeg beundrer meg selv for at jeg klarte å holde roen. Vi var ordentlig «partners in crime» den natten.

GODE VENNER: Terje Sporsem og Sølje Bergman i God kveld Norge-studioet. Foto: God kveld Norge

Ville ikke trekke seg

Selv om den siste natten av uke én var et rent smertehelvette for Sporsem, ønsket han aldri å trekke seg.

– Det føltes veldig dramatisk, og jeg var redd for at jeg kom til å trekke meg på grunn av det. Men jeg er veldig glad for at jeg bet i meg den smerten. Jeg ville ikke trekke meg, før jeg virkelig måtte, sier han og legger til:

– Det var nok en del som håpte jeg skulle trekke meg, da de fikk vite om hva som hadde skjedd. Men det skal mer til for å knekke meg.

I ettertid har han ikke merket noe særlig til verken bivirkninger eller andre ting. Væskeinntaket derimot har han blitt mer bevisst på, både inne på gården og da han kom tilbake til 2020.

– Alle skjerpet nok litt på væskeinntaket etter det. Det er jo ikke rart man får seg noen smeller, når kroppen får fra et modus til et annet, enn hva man er vant til. Kroppen sa virkelig i fra, og jeg forsøkte å lytte til den etter det.

