Darren Fletcher inn i trenerteamet til Solskjær

Manchester United bekrefter i en pressemelding at Darren Fletcher slutter seg til Mike Phelan, Kieran McKenna og Michael Carrick som del av trenerteamet til Ole Gunnar Solskjær.

Fletcher, som har 20 år bak seg i United som spiller, har vært trener for U16-laget siden oktober.

– Darren har Uniteds DNA rennene gjennom årene og vet akkurat hva som kreves for å være en Manchester United-spiller, sier Solskjær om sin nye hjelper.

– Han er i starten av trenerkarrieren og all hans erfaring både på og utenfor banen, samt hans vinnermentalitet, engasjement og harde arbeid, vil være en strålende tilførsel til støtteapparatet.

Ole Gunnar Solskjær og Darren Fletcher under en kamp mot Newcastle i 2006. Foto: Paul Ellis

Fletcher spilte 340 kamper for Uniteds førstelag og har vunnet Premier League (fem ganger), FA-cupen (én gang), ligacupen (to ganger), Champions League (én gang) og VM for klubblag (én gang).

– Jeg er henrykt over å komme tilbake til klubben som førstelagstrener. Det er en spennende tid for dette unge laget, og jeg ser frem til å ta de neste stegene i trenerkarrieren min sammen med Ole og støtteapparatet hans, sier Fletcher.

Klubben bekrefter samtidig at Robin Sadler har kommet inn som sjef for rehabilitering og fysioterapi. Han kommer fra jobben som sjefsfysio i Derby.