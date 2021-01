Unnslapp fengsel med falsk koronatest – så ble han tatt igjen

Den 36 år gamle mannen soner en fire og et halvt år lang dom for en lang rekke grove bedragerier på over 14 millioner kroner mellom 2012 og 2018.

Han er også tidligere dømt for bedragerier.

Fredag 20. november i fjor var han i Oslo etter avtale med Bastøy, som er et lavsikkerhetsfengsel i Oslofjorden.

Fra hovedstaden ringte han til fengselet og sa han hadde fått symptomer på koronasmitte. Han fikk beskjed om å teste seg samme dag og ta permisjon over helgen.

24 var i karantene

Da helgen var over, sendte han en tekstmelding til fengselet med kopi av prøvesvaret sitt, som var positivt.

Fengselet iverksatte umiddelbart smittesporing og fant ut at 36-åringen hadde hatt 24 nærkontakter – 19 av dem andre innsatte. Alle ble satt i karantene samme dag.

ØYFENGSEL: Bastøy fengsel i Oslofjorden er Norges største lavsikkerhetsfengsel med 115 plasser. Det er kun menn som soner her. Foto: Erik Edland / TV 2

To dager senere, onsdag 25. november, fattet fengselet mistanke om at prøvesvaret var forfalsket, og neste morgen fikk de bekreftet fra 36-åringens legekontor at prøven i virkeligheten var negativ.

– I tillegg til at han forsøkte å unndra seg straffen, fikk dette konsekvenser for mange rundt ham. Det ser vi alvorlig på, sier assisterende regiondirektør Erling Fæste i Kriminalomsorgen Region Sør.

Grov frihetsberøvelse

Den innsatte ble både politianmeldt og rutinemessig etterlyst.

Så, like før jul, fikk politiet en anmeldelse fra en mann som mente seg svindlet for 1,65 millioner kroner. Politiet satte inn større ressurser i saken og så at 36-åringen virket å stå bak bedrageriet.

Andre juledag ble han pågrepet sammen med en medsiktet.

Mannen er nå siktet for grovt bedrageri og grov frihetsberøvelse. Han ble i romjulen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. For tiden sitter han i Romerike fengsel, som har høyere sikkerhet enn Bastøy.

Oslo tingrett mener at en yngre mann enten har vært berøvet for sin frihet eller «vært benyttet som et instrument i forbindelse med et grovt bedrageri» av sin egen far.

Politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga ønsker ikke å kommentere verken bedrageriet eller frihetsberøvelsen ettersom politiet mener bevisforspillelsesfaren er stor.

Politiet vet heller ikke hvor pengene har tatt veien.

Nekter straffskyld

I tillegg til grovt bedrageri og grov frihetsberøvelse er 36-åringen siktet for dokumentforfalskning overfor Bastøy fengsel.

«Slik retten ser det var soningsregimet siktede var underlagt ikke tilstrekkelig til å forhindre ham fra å pådra seg en ny alvorlig bedragerisiktelse, og retten mener derfor at varetektsfengsling er påkrevd for å hindre at han begår ny bedragerikriminalitet», skriver Oslo tingrett.

Mannens forsvarer, advokat Helene Elness, sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Det er riktig at prøven hans i virkeligheten var negativ, men det var ikke han kjent med da han leverte den til fengselet. Hva gjelder de andre forholdene, kjenner han seg ikke igjen i siktelsen, sier hun.