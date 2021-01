Borer i skolegården: – Må se at det er trygt med skolestart

Ved Gjerdrum barneskole ble det mandag tatt prøver med borerigg for å sikre at det ikke er farlig kvikkleire under bakken.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er på plass flere steder på Gjerdrum med borerigger.

Målet er å undersøke om grunnen er stabil, eller om det finnes ustabil kvikkleire flere steder i området.

Mandag ettermiddag jobbet NGI i skolegården ved Gjerdum barneskole. Etter planen skal barneskolen åpne igjen tirsdag morgen.

– Det vi hovedsakelig undersøker nå, er at det er trygt å komme tilbake på skolen, og da må vi undersøke om det er kvikkleire i grunne, sier Stig Bjørnsvik, borreleder hos NGI, til TV 2.

BORRELEDER: Stig Bjørnsvik i NGI. Foto: Erlend Vikene / TV 2

Tar sylinder-prøver

Det som gjøres når NGI setter opp boreriggene sine, er at de borer et hull i bakken og tar sylinder-prøver fra grunnen.

– Vi har tatt noen prøver på 8-9 meter, og skal ta noen prøver fra 10-11 meters dybde. Vi tar prøver ut fra hvilke områder geoteknikerne ønsker å få mer informasjon om, etter å ha sett på resultater fra tidligere borringer, sier han.

Sylinder-prøvene blir så sendt videre til laboratoriet, der innholdet blir analysert.

– Jeg regner med at vi vil få resultatet i løpet av dagen, sier Bjørnsvik.

Leter etter kvikk-leire

Tidligere mandag ble det klart at Gjerdrum ungdomsskole utsetter skolestarten til torsdag. Dette skjer på bakgrunn av at skolens ansatte er sterkt preget av kvikkleire-skredet, samt at det er innført rødt smittenivå på skolen.

Hva som skjer med skolestarten på barneskolen, er foreløpig ikke klart. Å få avklart at grunnen er trygg, er iallfall viktig, understreker NGI.

– Det er kvikkleira som er skummel. De har ikke noen grunn til å tro at grunnen her ikke er trygg, men det er viktig å få bekreftet dette, sier han.

Det var natt til onsdag sist uke at et stort kvikkleireskred gikk i et boligområde i Ask i Gjerdrum. Syv personer er foreløpig funnet omkomne, mens ytterligere tre personer er savnet.