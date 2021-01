Derfor trakk de seg fra Jakten

I mandagens episode av Jakten på kjærligheten skal bøndene Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer og Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal i utgangspunktet ha friervalg for nest siste gang.

Det valget slipper de derimot å ta da to av frierne kommer dem i forkjøpet og velger å reise hjem selv.

Se video i toppen av saken.

Line Wisth (26) forteller at hun ble påmeldt som frier til Trøseid av to venninner. Hun sa ja til å delta og ville gi det en sjanse, men innrømmer at hun var usikker fra ganske tidlig i programmet.

– Jeg kjente på at det var riktig for meg å reise hjem fra gården fordi jeg følte at vi ikke hadde den kjemien eller den gnisten som skal til for å ta dette videre. Og så kjente jeg på at jeg har livet mitt i Vestfold og i Stokke, og at Nord-Odal var ganske langt unna familien min og der jeg har livet mitt ellers, forteller Wisth til TV 2 på telefon.

JAKTER VIDERE ALENE: Line Wisth fra Stokke valgte å trekke seg fra Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2.

– Samtidig ville jeg ikke bruke opp tida hvor han kunne bli enda bedre kjent med de som var igjen, så det var også en av grunnene til at jeg trakk meg da.

Trøseid har nå de to frierne Ingri-Eline Vik (20) og Lisbeth Dørmænen (24) igjen på gården.

– Et dytt i rumpa

Wisth beskriver seg selv som sjenert og innrømmer at det krevde en del av henne å bli med i programmet. I ettertid har hun ikke angret.

– Det ble jo et lite dytt i rumpa da, for ei sjenert jente. Jeg er glad for at venninnene mine meldte meg på, for jeg har jo godt av å komme ut av komfortsonen og å tørre og date, rett og slett.

Etter TV-deltakelsen har hun selv fått «frierbrev» på sosiale medier, men 26-åringen forteller at hun fremdeles er singel.

– Det er noen som har vist sin interesse uten at jeg har svart noe på det. Jeg er fortsatt singel, men har med denne erfaringen fått et lite dytt i rumpa til å date videre, noe jeg kanskje ikke har vært så flink til tidligere. Så det har jo vært en liten vekker og at jeg kanskje også tørr å utfordre meg selv litt, og blir litt mer klar på hva jeg ønsker i en fremtidig partner, sier Wisth.

– Hadde aldri sett for meg

Selv om det ikke ble kjæreste på 26-åringen i denne omgang, dukket det opp noe annet uventet.

– Det vennskapet jeg har fått med de andre frierne fra gården, det hadde jeg aldri sett for meg. Vi har blitt kjempegode venninner og prater sammen hver eneste dag. Jeg kunne aldri i livet sett for meg når jeg dro til Odalen, at jeg skulle sitte igjen med flere gode venninner. Så jeg angrer ikke på at jeg har blitt kjent med disse menneskene. Det ville jeg ikke vært foruten.

– Ja, og så håper jeg kanskje det er noen andre som legger merke til meg der ute i den store verden, for jeg håper jo at det dukker opp et mannfolk som jeg også viser interesse for da.

Ble enige

I Trøndelag tok også frier Karla Sende (24) saken i egne hender, da det nærmet seg valg for bonden Andreas Lillevestre (28). Bonden ble dermed sittende igjen med frierne Bodil Undersåker Skaslien (21) og Sigrid Livik (22) på gården.

– Jeg hadde jo tenkt på det i noen dager. På TV ser det jo ut som jeg har bestemt meg der og da, men jeg hadde jo tenkt på det over ei tid da. Jeg var der for å finne kjærligheten, men følte at den ikke var der, at vi manglet gnist og var mer vennskapelig, forteller 24-åringen til TV 2 på telefon og legger samtidig til:

– Det ble visst ikke med på TV, men jeg og Andreas hadde en veldig fin prat. Vi snakket en stund om hva jeg følte og hva han følte, og var egentlig enige begge to.

BLE ENIG: Bonde Andreas Lillevestre og frier Karla Sende fant ut at de passet best som venner. Foto: TV 2.

Sende, som er oppvokst i Verdal, er ikke helt sikker på akkurat hva som ikke fungerte mellom de to. Hun innrømmer likevel at hun, i likhet med Wisth, følte på det ganske tidlig under innspillingen.

– Det skjedde egentlig ganske raskt etter at jeg kom inn på gården. Jeg var egentlig litt usikker hele tiden, men jeg ville så sykt at det skulle fungere. Så jeg prøvde å flørte litt, men jeg følte på en måte ikke at det skjedde noe, forteller Sende.

«Lurte» venner og bekjente

24-åringen har som de andre frierne ikke fått lov til å date offentlig mens de fremdeles er med i programmet på TV. Nå gleder den single trønderen seg til å kunne prøve å date på nytt.

Samtidig er hun spent på reaksjonene fra venner og kjente, som har vært svært nysgjerrige i perioden.

– Jeg er altså så singel som det går an, og har egentlig følt at jeg har vært i et «liksomforhold» i et halvt år nå. Jeg har nesten latet som det, så alle rundt meg tror jo at jeg er sammen med Andreas. Hvis jeg har dratt hjem til Verdal, så får jeg alltid høre: «Åh, er du hos Andreas nå, ja», ler hun.

Håper noen tar kontakt

I likhet med Wisth har hun også mottatt en del henvendelser fra interesserte seere.

– Jeg har faktisk fått ganske mye meldinger, og det sjokkerer meg for det trodde jeg ikke kom til å skje. Det er jo mye rart, men heldigvis er det også noen jeg synes virker veldig interessant da. Så jeg håper at de tar kontakt etter i kveld. Eventuelt får jeg sende dem en liten melding, sier hun.

Se Jakten på kjærligheten mandag klokken 20.00 på TV 2, eller når du ønsker på TV 2 Sumo.