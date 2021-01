Spillernes nonchalante holdning til smittevern er både sjokkerende og provoserende

Samtidig som samfunnet stenger ned og et mutert koronavirus sprer seg som ild i tørt gress i Storbritannia, ser det ut som enkelte fotballspillere har glemt at vi lever i en pandemi.

Mens kamper utsettes og smittetallene i Premier League er høyere enn noen gang, har vi den siste uka sett flere eksempler på spillere som bryter smittevernreglene. Det er ekstremt problematisk.

Tottenhams Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso og Erik Lamela deltok i et juleselskap sammen med blant andre West Hams Manuel Lanzini. På bildet fra festen ser vi en smilende gjeng på femten voksne mennesker, skulder ved skulder. Her ser det ikke ut som noen engang har hørt om sosial distansering.

Bildet av Premier League-stjernene på fest ble lagt ut på Instagram av et familiemedlem, men kontoen ble raskt gjort privat etter all oppmerksomheten. Foto: Skjermdump fra Twitter.

I tillegg er juleselskapet i seg selv et klart brudd på reglene i Storbritannia om at man i områder på smittenivå 4, som London, ikke har lov til å blande ulike husstander innendørs.

28. desember ble kampen mellom Everton og Manchester City avlyst på kampdagen på grunn av nye positive tester i City-leiren. Tre dager senere brøt Benjamin Mendy smittevernsreglene i England da han inviterte folk fra en annen husstand hjem til seg for å feire nyttår.

30. desember ble oppgjøret mellom Fulham og Tottenham avlyst bare timer før avspark på grunn av et utbrudd i Fulham-troppen. Dagen etter ble Fulham-spiss Aleksandar Mitrović filmet på nyttårsfeiring sammen med blant andre Crystal Palace-kaptein Luka Milivojević. To dager senere ble Fulhams kamp mot Burnley avlyst på grunn av nye smittetilfeller i London-klubben. Luka Milivojević på sin side spilte kamp mot allerede korona-rammede Sheffield United 2. januar. Med kapteinsbindet trygt plassert på overarmen.

Selv om spillernes regelbrudd ikke henger direkte sammen med de pågående utbruddene og de utsatte kampene ser det fryktelig stygt ut.

Det er også verdt å nevne at testrunden som ble foretatt i Premier League mellom 21. og 27. desember ga rekordhøye 18 positive tester. Med større utbrudd i flere klubber etter 27. desember er det all grunn til å tro at det tallet vil øke ytterligere når vi får de neste smittetallene.

Samtidig forbereder Storbritannia seg på enda strengere tiltak og nedstenging. Helsevesenet er under enormt press og man har nå passert 75 000 døde. I går ble det registrert drøyt 57 000 smittede, det høyeste tallet så langt.

I en slik situasjon blir fotballspillernes nonchalante holdning til smittevern både sjokkerende og provoserende. Spillerne i Premier League er tross alt i en veldig privilegert situasjon.

I want to apologise for a bad mistake I made over Christmas and I take full responsibility for my actions. I know people have made difficult sacrifices to stay safe and I should be setting a better example. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Manuel Lanzini (@manulanzini) January 2, 2021

Det er sant at de måtte leve under et strengt smittevernregime også i sommer da vanlige folk kunne leve litt mer som normalt. Men samtidig har spillerne fått en rekke unntak fra generelle smittevernregler for å kunne holde Premier League gående.

Spillerne har kunnet fortsette å gjøre jobben sin samtidig som hele bransjer stenges ned og utallige engelskmenn går en usikker fremtid i møte. Premier League-spillere er selvsagt i en økonomisk situasjon de fleste bare kan drømme om.

De har også akkurat nå langt mer sosial kontakt enn de aller fleste andre, siden de tross alt får lov til å møte og trene sammen med lagkameratene sine. Det er mer sosial nærkontakt enn mange vanlige folk har hatt på veldig lang tid.

Nettopp fordi fotballspillerne er i en privilegert situasjon har de også et ansvar for å forvalte den tilliten de har fått. Både klubbene, de fleste spillere og helsemyndighetene har strukket seg langt for å kunne holde Premier League i gang.

Fotballen har kunnet rulle takket være strenge smittevernprotokoller, hyppig testing og bobler som i stor grad hindrer at spillerne er i kontakt med omverdenen. Imidlertid ser vi at Premier League på ingen måte er immun mot smitte. Når smittetrykket i samfunnet ellers øker, øker det også i den internasjonale toppfotballen. Da er det ekstra alvorlig at flere spillere har brutt reglene samtidig som smitten løper løpsk i England.

Så langt virker det som om den eneste straffen som venter regelbryterne er en skjennepreken og liten smekk på lanken. Mourinho er den av trenerne som har vært strengest utad, mens Pep Guardiola langt på vei unnskylder Mendy fordi “han er en fin fyr” og “det var sikkert mange andre som brøt reglene på nyttårsaften”. Peps nonchalante og arrogante svar på kritikken mot Mendy viser at heller ikke han har skjønt alvoret.

Det engelske samfunnet har vist toppfotballen stor tillit det siste halvåret. De aller fleste trenere, klubber og spillere har vist seg den tilliten verdig. Likevel skal det ikke mye til før den tilliten får seg en alvorlig trøkk. Når spillere så åpenlyst bryter reglene uten at det får noen synlige konsekvenser sender det ut et veldig uheldig signal.

Spillere som bryter reglene ødelegger ikke bare for seg selv. De ødelegger for andre spillere som tar smittevern på alvor og de gambler med den tilliten storsamfunnet har vist fotballen. Enten de liker det eller ikke er de forbilder og rollemodeller for veldig mange. Signaleffektene av at de åpent bryter reglene er ekstremt uheldige.

Kanskje er det på tide at både klubbene og Premier League innfører strengere sanksjoner for spillere som bryter smittevernreglene. På samme måte som spillere kan straffes for hva de poster i sosiale medier eller sier i intervjuer etter kamp bør de også kunne straffes for å bryte de reglene som skal forsøke å beskytte oss alle mot et potensielt dødelig virus.