– Nå må vi begrense det psykiske skadeomfanget før det er for sent

Regjeringens nye koronatiltak rammer aleneboere og studenter hardt. Rådet for psykisk helse er bekymret og mener myndighetenes kommunikasjon er for dårlig.

Søndag kveld strammet regjeringen kraftig inn for å unngå en ny smittebølge etter høytiden.

Statsminister Erna Solberg ba nordmenn sette det sosiale livet på vent og unngå besøk i hjemmet de neste to ukene.

For mange har måneder med avstand, smittevern og isolasjon begynt å tære på. Rådet for psykisk helse frykter derfor at de nye tiltakene gjør situasjonen enda vanskeligere for de som er ensomme.

– Det er veldig uheldig å være så mye alene over en lang periode. Jeg er spesielt bekymret for studentene som bor hjemmefra og de som bor alene, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

– Vi trenger mennesker

Nesten en million nordmenn bor alene, ifølge tall fra SSB. Økt bruk av hjemmekontor og strengere regler for besøk kan dermed føre til at mange blir sittende helt alene, hele dagen.

– Mange trekker seg tilbake og blir veldig passive. Man erstatter sosiale møter med tv-titting og spiser mer, sover lengre og trener mindre. Det er ikke bra for den psykiske helsen, sier Gundersen.

Regjeringen sier at folk som bor alene kan ha besøk eller gå på besøk til en til to faste venner eller til en fast husstand. Gundersen frykter likevel at mange er unødvendig forsiktige.

– Det at du ikke kan ha besøk betyr ikke at du ikke kan møte folk eller gå en tur. Vi ser at mange tolker reglene strengere enn nødvendig. Det er svært bekymringsfullt at arenaer for sosial kontakt faller bort uten grunn. Vi trenger menneskemøter, samhandling og mimikk, sier Gundersen.

ALENEBOER: Mange som bor alene føler seg ensomme under koronapandemien. Illustrasjonsbilde: Gorm Kallestad / NTB

Hun synes regjeringen har vært for dårlig til å kommunisere hvor viktig det er at man finner alternative og smittevennlige måter å være sosial.

– Dette drukner i kommunikasjonen og reglene om hva man ikke kan gjøre. Når statsministeren sier at man ikke kan ha hjemmebesøk burde dette umiddelbart bli fulgt opp med hvilke alternativer som finnes, sier Gundersen.

– Konstant bekymring

Mange av de som bor alene er studenter. Norsk studentorganisasjon er bekymret for hvordan studentene vil takle nye uker med digital undervisning og lite sosiale sammenkomster.

STRESS: De nye tiltakene har ført til mer stress blant studentene, mener nestleder Felipe Garcia. Foto: NSO / Skjalg Bøhmer Vold

– Dette er tungt for veldig mange. Det ble en vanskelig studiestart i høst for de nye studentene, og mange har fortsatt ikke kommet seg ordentlig inn i studiemiljøet, sier nestleder Felipe Garcia.

Han er bekymret for studentenes psykiske helse, og sier at det er mange elementer som gjør studentenes hverdag utfordrende.

– Mange studenter er permittert og sliter med dårlig råd. Det er en bekymring mange har konstant i bakhodet, samtidig som man er bekymret for studie, det sosiale og smitte, sier Garcia.

De nye tiltakene og oppfordringen om å ikke reise tilbake til studiestedet kom som et sjokk for mange studenter, og Norsk studentorganisasjon etterlyser bedre kommunikasjon fra regjeringen.

Krykkene i krisen

Rådet for psykisk helse får daglig henvendelser fra folk som sliter med angst, uro og ensomhet. Dette forsterkes av den usikre og vanskelige situasjonen mange står i.

– Nå må vi ta grep og begrense det psykiske skadeomfanget før det er for sent, sier Gundersen.

Selv om man er mye hjemme, mener Gundersen at det er viktig å ha rutiner i hverdagen.

– Dette er krykkene vi har i kriser. Vi må prøve å ha en vanlig døgnrytme, spise normalt, være i aktivitet, ta kontakt med andre og få frisk luft, sier Gundersen.