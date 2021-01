Britisk dommer: WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange skal ikke utleveres til USA

USA har begjært 49-åringen utlevert for å stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmelighetsstemplede amerikanske dokumenter.

Anklagene kan medføre en maksimumsstraff på 175 år i fengsel.

Men den britiske dommeren Vanessa Baraitser slår mandag fast at 49-åringen ikke kan utleveres til USA.

Årsaken er at dommeren mener at det ville vært undertrykkende å sende ham til USA som følge av hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge Baraitser kommer Assange til å gå begå selvmord dersom han blir utlevert.

Mange hadde på forhånd ventet at dommeren ville gå for utlevering.

Det er allerede klart at USA vil anke kjennelsen, skriver den britiske kommentatoren Joshua Rozenberg på Twitter. Dermed kan det fortsatt være lenge til saken blir avgjort.

I USA er det tatt ut en tiltalebeslutning på 18 punkter som kan gi den 49 år gamle australieren en dom på opptil 175 år hvis han blir kjent skyldig. Amerikansk påtalemyndighet har imidlertid insistert på at han ikke vil få en så streng straff.

Presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner regner Assanges arbeid som gravejournalistikk, og han har også sterk støtte i FN, som mener at han de siste årene er blitt utsatt for torturlignende forhold mens han har sittet varetektsfengslet i et høysikkerhetsfengsel utenfor London.