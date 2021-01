Kjæresten hetset etter Granerud-uttalelser: – Jeg blir lei meg

Halvor Egner Granerud var tydelig frustrert etter nederlaget i Innsbruck og ga TV 2s reporter et ærlig og direkte intervju. Der kom han blant annet med noen stikk mot den polske vinneren Kamil Stoch, som leder hoppuke-sammendraget.

– Kamil er så ustabil at det skal gå fint. Eller, det kan gå fint. Jeg tror også at hvis det er jevne forhold i Bischofshofen så kan jeg hoppe inn ti poeng på ham. Han hopper ikke så jævlig godt, men han har fått gode resultater, sa blant annet Granerud til TV 2 søndag.

Det satte sinnet i kok hos polske hoppfans, og Granerud opplevde mye kritikkk. Også Stochs kone engasjerte seg i polske medier.

– Det har vært veldig mye hat. Jeg er veldig glad for at jeg ikke kan polsk, så jeg har ikke skjønt alt. Men jeg har skjønt hva de har villet få frem og det har vært grove ting, forteller Granerud til TV 2 mandag.

– Kvelden i går gikk mye med til å prøve å forklare hva som faktisk har blitt sagt og ikke blitt sagt. Prøve å roe gemyttene litt, forklarer han.

Kjæresten hetset

Men også Graneruds kjæreste skal ha opplevd hets i sosiale medier. Det får hoppkometen til å reagere.

– Det går jo innpå meg. Jeg synes ikke det er kult, spesielt ikke det at det også kom reaksjoner mot kjæresten min. Det synes jeg er stygt, forteller Granerud.

– Hvordan tenker kjæresten din om dette?

– Hun synes vel egentlig mest synd på de menneskene som følte behovet for å gjøre det, mens jeg følte at her er det folk som går over streken. Så hun taklet det greit, men jeg føler at det er en grense som er feil å gå over. Det er en person som ikke har noe som helst med disse uttalelsene å gjøre.

– Jeg ble litt lei meg. Jeg synes det er galt å angripe uskyldige mennesker.

Måtte beklage

Da det kokte som mest søndag kveld bestemte Granerud seg for å spille inn en video som han sendte til Polens største hoppfanside.

I videoen forklarte han hva som var blitt sagt og hva han mente med uttalelsene. Etter den ble publisert har det roet seg rundt hoppkometen.

– Jeg følte ting ikke var oversatt helt riktig og at det gikk rundt at jeg mente at Kamil var en dårlig skihopper. Det er ikke riktig, jeg føler ikke det var det jeg sa heller. Det var mest for å få orden på det. Det er greit nok at de kan være sure, men jeg føler de må være sure på riktig grunnlag og det føler jeg ikke de har vært, sier Granerud.

– Hoppteknisk er Kamil et av de store forbildene mine. Det er derfor også jeg føler at jeg kan si at den hoppingen han driver med nå ikke er helt topp Kamil. Selv om han hopper godt nok til å vinne verdenscuprenn, har jeg sett hopping som er enda bedre også. Jeg føler ikke det faktumet har blitt så godt mottatt, legger han til.

Polen er en svært hoppinteressert nasjon, og majoriteten av følgerne til Granerud i sosiale medier er fra Polen.

– Det er veldig viktig og veldig kult. De konkurransene vi har i Polen er jo de kuleste konkurransene vi har, men det må være med litt måtehold, kanskje, sier Granerud.

Stöckl: – Viktig å rydde opp

– De (polske) var ganske misfornøyde, hovedsakelig fordi det ble tolket helt feil det Halvor sa. Jeg tror det var noen som brukte google translate, eller noe, sier landslagstrener Alexander Stöckl til TV 2.

Han applauderer ærligheten til Granerud, men innrømmer at ting kunne blitt sagt på en bedre måte.

– Jeg synes det er riktig. Han kunne valgt ordene sine annerledes, men det er ekstremt krevende i den situasjonen han var i i går. Han mente noe annet enn det som kom ut. Det er viktig å rydde opp i det, og slik jeg har forstått det er alle fornøyd, sier landslagstreneren.