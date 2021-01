Skandale-opptaket: Trump kan ha brutt loven

– Dette er bare til å legge øverst i bunken av saker man kan rettsforfølge Trump for i det han er ute av Det hvite hus, sier TV 2s USA-kommentator Eirik Bergersen.

I samtalen mellom Donald Trump og Brad Raffensperger, republikaneren som er Georgias øverste valgansvarlige, hinter presidenten om konsekvenser dersom det ikke tas grep for å finne stemmene som trengs for å omgjøre presidentvalget.

AVVISER PRESIDENTENS PÅSTANDER: – Utfordringen du har er at informasjonen som du sitter på, er feil, sier Brad Raffensperger i telefonsamtalen med Trump. Foto: John Bazemore/AP

Telefonsamtalen kan være ulovlig valginnblanding, mener flere advokater New York Times har snakket med. De tviler imidlertid på at Trump vil straffeforfølges.

– Det er ikke tradisjon for å rettsforfølge avgåtte presidenter i USA, sier Bergersen.

Benådning

Han mener likevel Trump kanskje burde ta en prat med visepresidenten sin nå. Om Trump går av før maktovertakelsen, kan han bli benådet av Mike Pence.

Hvis ikke blir dette noe av det første Joe Biden må ta stilling til når han tar over Det hvite hus litt senere denne måneden.

– Biden må da vurdere om han skal benåde Trump av hensyn til forsoning, sier Bergensen.

Ingen lekse lært

– Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, noe som er én mer enn vi har. Fordi vi vant delstaten, sier Trump til Raffensperger i telefonsamtalen.

Å få omgjort valgresultatet i Georgia er imidlertid ikke nok til at Trump ville vunnet presidentvalget. Bergersen mener det er all grunn til å tro at Trump har gjort lignende henvendelser overfor de andre vippestatene han tapte.

Minst to ganger i løpet av telefonsamtalen nevner Trump at «det kommer til å skje noe» i andre delstater også.

Bergersen mener dette viser at Trump ikke lærte noen lekse av riksrettssaken.

– Han kom seg unna med det der, og da fortsetter han på samme måte, sier Bergersen.

Han viser til at quid pro quo, altså en tjeneste for en tjeneste, er en tydelig strategi hos Trump - både da han var forretningsmann, og som president.

– Donald Trump driver ikke med demokrati, han driver business.

Kan påvirke senatsvalget

Georgia har gjennomført omtelling av stemmene i presidentvalget hele tre ganger. Resultatet var det samme hver gang: Joe Biden fikk flest stemmer i delstaten.

Men i senatsvalget 3. november var det ingen av kandidatene som fikk nok stemmer til å gå seirende ut. Derfor skal det holdes omvalg tirsdag 5. januar.

Valget er svært viktig, for de to senatorene som velges inn fra Georgia vil avgjøre hvorvidt det er republikanerne eller demokratene som får flertall i Senatet.

Mange spør seg nå om den lekkede telefonsamtalen, der Trump legger press på delstatens valgansvarlige, kan påvirke dette valget.

– Det kan være ødeleggende. Samtidig har kongressvalget for øvrig vist at mange velgere skiller mellom det republikanske partiet og presidenten, sier Bergersen.