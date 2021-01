Statsadvokaten anker dom i Osen-saken

– Vi anker over både skyldspørsmålet og straffutmålingen i den ene saken, bekrefter statsadvokat Ellen Cathrine Greve i Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

To polakker ble i desember dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall på Petter Slengesol i Bergen. Kun én av de to ble dømt for ran av Reidar Osen.

Bør ikke frifinnes

Påtalemyndigheten anker dommen til mannen (32) som ikke ble funnet skyldig i grovt ran av Osen. Greve gir klart uttrykk for at hun mener at mannen ikke skulle frikjennes for ranet av Reidar Osen.

– Anken ble forkynt til vedkommende den 29 desember, opplyser Greve til TV 2.

Mannen som ble dømt til fem år og fire måneders fengsel har allerede anket dommen til Gulating lagmannsrett.

Nå velger altså påtalemyndigheten å anke dommen til den andre mannen (32). Fagdommeren mente at 32-åringen burde dømmes for grovt ran av Reidar Osen, men de to meddommerne som utgjorde flertallet mente at han ikke kan dømmes.

I februar 2015 ble Petter Slengesol kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme.

Gulating har siste ord

Nå skal Gulating lagmannsrett ta stilling til begge ankene.

Den 37 år gamle mannen som ble ble dømt til 5 år og 4 måneders fengsel, anket tingrettsdommen fordi han mener han ikke er skyldig i ranet av Reidar Osen. Mannen anket også straffutmålingen.

– Jeg ser at vedkommende har anket, men vi har foreløpig ikke mottatt støtteskriv, opplyser Greve til TV 2.

Politiadvokat Jørgen Henriksen la i Bergen tingrett ned påstand om fengsel i fem år og fem måneder for 32-åringen og fengsel i fem år og tre måneder for 37-åringen.

Da saken startet i Bergen tingrett i begynnelsen av november, erkjente de to mennene helt eller delvis skyld for Slengesol-saken, men nektet for Osen-overfallet.

Tatt til fornuft

– Det blir ikke bedre enn dette. Jeg er skikkelig lettet nå, det blir ikke bedre enn dette, sier Reidar Osen til TV 2.



Han fortsetter med å si at det er veldig bra at påtalemyndighetene har innsett dette.



– Det beste hadde vært å fått tak i tredje mann og få ham dømt i tingretten, sier Osen.

Tredjemann er bror til 32-åringen. I desember ble det kjent at det var funnet DNA-spor fra vedkommende på en bukse til Reidar Osen. Denne mannen var tidligere siktet i saken.



Mye motstand underveis

- Jeg har møtt mye motstand underveis og glad for at statsadvokaten ikke godtatt dommen, sier Osen til TV 2.

Mannen (37) som anket dommen på fem år og fire måneder, har forklart at Reidar Osen selv sto bak overfallet.

– Jeg er glad for at dommeren i tingretten på eget initiativ økte straffen med fire måneder til på grunn av de falske beskyldningen mot meg, sier Osen.

I en eventuell straffesak i lagmannsretten deltar i alt 7 dommere, fem meddommere og to fagdommere.