Drapssiktet kvinne ble først løslatt – varetektsfengsles likevel

Jæren tingrett mente det ikke var grunnlag for å fengsle kvinnen som er siktet for drap av sin samboer i Klepp i Rogaland. I ankesaken fikk påtalemyndigheten det som de ville.

I tingretten på torsdag i forrige uke fikk ikke påtalemyndigheten medhold i at det var grunnlag for å fengsle kvinnen i 40-årene, som i romjulen ble siktet for drap på sin samboer på Kleppe i Rogaland.

Påtalemyndigheten anket videre til lagmannsretten. Anken hadde såkalt oppsettende virkning, som betyr at siktede har vært i politiets varetekt frem til nå.

Onsdag ettermiddag har lagmannsretten kommet frem til at kvinnen, som nekter straffskyld, likevel skal varetektsfengsles i fire uker.

– Dette var som forventet, sier politiadvokat Christine Kleppa til TV 2.

– Selv etter at tingretten mente noe annet?

– Ja.

FIKK MEDHOLD: Tingretten mente det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle siktede. Lagmannsretten har kommet til motsatt konklusjon. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Skritt i riktig retning

I forsvarer Knut Lerums sted ble siktede representert av Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup i romjulen.

Til Stavanger Aftenblad, som omtalte kjennelsen først, sier han at de tar lagmannsrettens vurdering til etterretning.

- Jeg har hele tiden ment at det ikke er skjellig grunn til mistanke i denne saken. Uansett hva lagmannsretten kommer til mener jeg at tingrettens kjennelse er et stort skritt i riktig retning, sier han til avisen.

RIKTIG RETNING: Odd Rune Torstrup i advokatfirmaet Torstrup tar lagmannsrettens konklusjon til etterretning. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Hun er fortvilet

Lerum bekrefter at hans klient er varetektsfengslet frem til 28. januar.

– Dokumentene er klausulert og unntatt offentligheten, så det er ikke mye jeg kan si. Men hun er fortvilet. Min klient er tross alt i en sorgprosess, sier han til TV 2.

Det var siktede selv som meldte til AMK om dødsfallet, og politiet hadde innledningsvis ingen grunn til å tro at det lå noe kriminelt bak.

Drapssiktelsen ble først tatt ut etter en rutinemessig obduksjon av avdøde, hvor det ble gjort funn som ifølge politiet kan tyde på at samboeren ble drept.

Påtalemyndigheten, som mente det var skjellig grunn til å mistenke kvinnen for drap, begjærte henne dermed varetektsfengslet av hensyn til fare for bevisforspillelse.

UNDERSØKTE BOLIG: Siktede og avdødes bolig på Kleppe i Rogaland ble undersøkt tirsdag i forrige uke. Foto: Carina Johansen / NTB

Anmelder politiet

Advokat Torstrup gikk umiddelbart kraftig ut mot politiets informasjonsdeling i denne saken.

Nå har forsvarerne bistått siktede med en anmeldelse til Spesialenheten for mulig brudd på taushetsplikten.

– Det hun ønsker å oppnå er at politiet i fremtiden skal være mer forsiktig med hvilke opplysninger de deler med sånne som deg, sier Lerum.

REAGERER: Knut Lerum er kritisk til politiets informasjonsdeling. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Har startet et nytt liv

Bakgrunnen for anmeldelsen er at Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding skrev at både avdøde og siktede er «kjent for politiet for andre forhold».

Dette er opplysninger siktede opplever som svært stigmatiserende, videreformidler forsvareren.

– Disse forholdene skjedde for lenge siden og da var hun i en helt annen situasjon enn i dag. Nå har hun startet et nytt liv og når disse opplysningene kommer ut, så er det en ekstrem tilleggsbelastning, sier Lerum.

Politiadvokat Kleppa er ordknapp rundt anmeldelsen.

– Vi er kjent med det, men har ingen ytterligere kommentarer, sier hun.

– Burde dere skrevet at hun var kjent for politiet for andre forhold?

– Nå er dette en pågående sak hos Spesialenheten. Jeg ønsker ikke å gå inn i en debatt om dette i media.