Elbilene sto for litt over 50 prosent av nybil-salget i Norge i 2020. Et stadig større utvalg av modeller, samt gunstige elbil-fordeler forklarer mye av suksessen.

Det er heller ingen hemmelighet at det er i de største byene elbil-salget er høyest.

Hvis vi retter blikket utenfor bygrensene, ser situasjonen imidlertid litt annerledes ut.

Det bekrefter også en ny undersøkelse Sentio har gjennomført for Nationen.

Her svarer nemlig 40 prosent av de som bor i distriktene, at de velger dieselbil neste gang de skal kjøpe eller bytte bil.

Blir mer populær

Dette er faktisk en økning fra 2018. Da hadde 24 prosent i distriktene dieselbilen som sitt førstevalg.

Dermed har dieselbilen blitt betydelig mer populær i distriktene de siste par årene. Samtidig har elbil-interessen blitt svekket, ifølge Senito:

I samme undersøkelse kommer det frem at 25 prosent på landsbygda sier de vil velge elbil, mens 20 prosent går for en hybridbil neste gang de skal kjøpe bil.

Disse tallene var henholdsvis 32 og 24 prosent i 2018.

Mercedes tilbyr flere av modellene sine som dieselhybrid. Dette er nye E300de.

Flere årsaker

Brooms bilekspert, Benny Christensen, tror det er flere årsaker til at dieselbilen er ekstra populær på bygda.

– For det første er nok en dårligere utbygd ladeinfrastruktur en medvirkende årsak. Kanskje også at man generelt kjører mer og dermed over lengre avstander, sier Benny, og legger til:

– En annen årsak kan være at mange på landsbygda har en mer praktisk tilnærming til dette med bilisme. De er kanskje mer opptatt av å for eksempel kunne trekke en tung tilhenger, enn å hive seg på de nyeste trendene. Man har kanskje litt andre verdier, rett og slett.

– Ofte velges det også ganske robuste biler med firehjulsdrift i de landlige områdene. Der har utvalget av elektriske biler ikke vært like bra som fossile biler fram til nå, avslutter Benny.

