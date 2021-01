Slik lures du inn på dyre strømavtaler

– Å fytti! Det her er rett og slett frekt, utbryter blogger Marna Haugen når vi viser henne hvor mye man kan spare på ett år ved å tegne riktig strømavtale hos selskapet NorgesEnergi.

For hos «Komikerfrue» og mannen Ørjan Burøe går mye på strøm.

– Det går vel en 10-12 vaskemaskiner i uka. Vi har jacuzzi, robotstøvsuger, og en del andre elektriske duppeditter. Så vi bruker en del strøm, innrømmer bloggeren.

Jakter på de beste avtalene

På oppdrag fra TV 2 hjelper deg har Marna og Ørjan saumfart nettsidene til to av de største strømselskapene, Fjordkraft og NorgesEnergi.

BAKEGLADE: Hos blogger Marna Haugen og familien går mye på strøm. Foto: TV 2 hjelper deg

– Skal vi se, her har de flere avtaler, sier Marna, før Ørjan rister oppgitt på hodet:

– Det er mye å sette seg inn i.

Målet var å finne de absolutt beste strømavtalene. Fasit ble at ingen av de to aktørene hadde sine beste strømavtaler tilgjengelig på sine egne nettsider.

For å finne de beste strømavtalene må man gå inn på portalen strømpris.no, som drives av Forbrukerrådet. Her er strømselskapene pliktige til å melde inn alle sine priser. Med et gjennomsnittsforbruk kan man faktisk spare over 4000 kroner i året om man tegner avtale hos NorgesEnegi via strømpris.no, i stedet for å velge den billigste avtalen på selskapets egen side.

– Wow! Det er mye penger, sier Marna og Ørjan i kor.

Bortgjemte avtaler

Det viser seg at flere selskap lar være å tilby den billigste avtalen på egen nettside. Forbrukerrådet har sjekket nettsidene til selskapene som ligger på topp ti-lista til strømpris.no.

– Resultatet er nedslående. I dag er det kun to av ti selskaper på topp-ti- listen hvor du enkelt finner deres beste strømavtale på egne nettsider, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Hos fem selskaper finner vi ikke avtalene i det hele tatt, og hos de resterende tre skal du lete godt for å finne den beste avtalen.

– Strømselskapene tjener nok ikke like mye på den billigste avtalen som de tjener på andre avtaler. Derfor har de ikke behov for å markedsføre den billigste avtalen, og så blir vi lurt, sier Blyverket.

Dette er strømpris.no: På nettsiden strømpris.no finner du alle strømavtaler strømselskapene i Norge tilbyr.

Her kan du finne de beste avtalene for deg, basert på forbruk og bostedskommune.

Avviser kritikken

NorgesEnergi er ikke enige i kritikken fra Forbrukerrådet.

– Vi er uenige med Forbrukerrådet i at denne avtalen er vanskelig å finne. Strømpris.no besøkes av mange av våre kunder, og er det stedet Forbrukerrådet selv oppfordrer folk å bestille strøm fra, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, Geir Arne Gundersen.

Hos Fjordkraft kan et gjennomsnittsforbruk spare deg 1600 kroner i året ved å tegne strømavtale via strømpris.no i stedet for på Fjordkrafts egne nettsider. Fjordkraft svarer slik på kritikken:

Slik har vi gjort undersøkelsen: Vi har sjekket strømselskapene på topp-ti listen på strømpris.no den aktuelle dagen (03. november 2020).

Avtalene på strømpris.no er så forsøkt å finne på selskapets egne nettsider.

Fem av strømselskapene hadde ikke den rimeligste avtalen på egne nettsider.

Hos tre av strømselskapene måtte vi lete godt for å finne den rimeligste avtalen.

To av strømselskapene hadde plassert sin rimeligste avtale lett tilgjengelig på egen nettside.

Et gjennomsnittsforbruk av strøm i Norge ligger på 20.000 kilowatt per år.

– Vi aksepterer ikke et premiss fra Forbrukerrådet om at avtaler som ikke er markedsført på vår hjemmeside er lureri, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft.

– Men hvorfor har dere ikke den billigste avtalen deres tilgjengelig på deres egne nettsider?

– Markedsføringsstrategien er konkurranse- og forretningssensitiv. Vi ønsker derfor ikke å gå inn på hvordan vi vurderer sammensetningen av markedsføringskanaler for våre strømavtaler, sier Vaag Eikeland.

Klart råd

Forbrukerrådet har en klar anbefaling til strømkundene.

– På strømpris.no finner du de billigste avtalene. Det er det beste verktøyet du har for å sikre deg en rimelig strømavtale, sier Blyverket.