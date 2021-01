Ordfører beskylder omstridt reality-program for løgn: – Ufin måte å gå frem på

Til tross for nye og strenge smitteverntiltak, starter innspillingen av Ex on the beach i Hemsedal i neste uke. Nå raser ordføreren mot produksjonen.

IKKE VELKOMMEN: Innspillingen av den nye sesongen av Ex on The Beach er lagt til Hemsedal. Men ordføreren ønsker dem ikke velkommen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2 / Discovery

I starten av desember fikk ordføreren i Hemsedal, Pål Rørby, nyss om at en større TV-produksjon var planlagt å spilles inn i fjellkommunen i januar.

Ifølge Rørby solgte produksjonsselskapet Rubicon inn konseptet til lokale leverandører som en «rolig datingserie hvor parene skal ut på aktiviteter, rolige middager og det skal filmes for å promotere de naturskjønne omgivelsene i området».

Rørby tok selv kontakt med produksjonsselskapet, og fikk da beskjed om at det var «Ex on the beach» som skulle spilles inn i Hemsedal.

– Sette fyr på det norske hyttefeltet

«Ex on the beach» har vært en av de mest omstridte reality-konseptene på TV de siste årene, og er kjent for høy alokoholføring, intriger og sex.

Produksjonen måtte utsette sitt planlagte utenlandsopphold på grunn av korona, og valgte derfor å legge innspillingen til den norske fjellheimen for en «afterski-edition».

Da programmet ble presentert i høst, skrev Discovery følgende i en pressemelding:

«I Ex on The Beach - Afterski er hotte, single, eventyrlystne gutter og jenter klare for å sette fyr på det norske hyttefeltet.»

– Dette blir en sesong blotta for superundertøy, men proppfull av fartsfylte dates og nye vrier fra den fryktede padden. Om det blir snøballkrig eller engler i snøen vi får se til slutt, vil tiden vise, sa Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.

Det var lokalavisen Hallingdølen som omtalte saken først.

– Går bak ryggen til kommunen

Nå raser ordfører Rørby mot produksjonen.

– Vi har hatt et rykte for å være en partybygd lenge, og etter at vi har hatt noen uheldige opplevelser har kommunen og næringen hatt en bevisst satsing for å komme bort fra det. Da synes vi det er trist at noe av det drøyeste som finnes av norske TV-serier går bak ryggen til kommunen og legger den typen produksjon her oppe, som er det stikk motsatte av det vi ønsker å fremstå som, sier han til TV 2.

Rørby reagerer særlig på at produksjonen ikke har vært ærlig.

– Hadde de sagt hva det var, ville de fått nei. Mest sannsynlig visste de dette, og at de bevisst unnlater å si noe er et slag under beltestedet, sier ordføreren.

– Veldig trist

Han kaller oppførselen for uredelig.

KRITISK: Hemsedal-ordfører Pål Rørby er kritisk til måten produksjonen bak Ex on The Beach har opererert. Foto: Privat

– Jeg synes det er veldig trist, og det er en uredelig og ufin måte å gå frem på. Vi synes det er trist at den merkevaren vi står for, skal bli assosiert med dette når vi har vært så tydelig på at vi ikke ønsker det. Skal man gå med hodet hevet som produksjonsselskap, må man spille med åpne kort når man kommer en så kontroversiell TV-serie, sier Rørby.

Det er Discovery og DPlay som sender serien. Kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride bekrefter til TV 2 at innspillingen starter i neste uke, det til tross for de strenge restriksjonene statsminister Erna Solberg innførte søndag.

– Vil slå hardt ned på det

Der ble det lagt ned forbud mot flere enn fem på offentlige arrangementer, unngå besøk hjemme og et nasjonalt skjenkeforbud blant annet.

– Vi har ingen lovlig hjemmel, og kan ikke nekte dem å komme hit. Hadde vi hatt det, ville vi brukt den, sier ordføreren.

Rørby forventer derfor at produksjonen forholder seg til både de nasjonale og lokale føringene når de skal starte innspillingen.

– Generelt vil alle brudd på retningslinjene bli slått hardt ned på herfra. De får ingen særbehandling den ene eller andre veien. Det gis ikke dispensasjon, og de blir å betrakte som hvilke som helst andre, sier han.

IKKE ENIG: Kommunikasjonsdirektør i Discovery Hanne McBride er sterkt uenig i kritikken fra Hemsedal-ordføreren. Foto: Erik Johansen

McBride sier til TV 2 at retningslinjene som kom søndag først og fremst handler om en sosial nedstenging for å hindre smittespredning.

– En TV-produksjon kan vanskelig sammenliknes med unødvendig sosialisering og fritidsreiser. Produksjonen bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser og følger alle smittevernsregler nøye. Deltakerne i Ex on The Beach – Afterski testes for Covid-19 og gjennomgår i tillegg 10 eller flere dagers karantene før innspilling, sier kommunikasjonsdirektøren.

I tillegg må produksjonsteamet avlegge negativ Covid-19-test før avreise og holde minst 2 meters avstand til deltakerne gjennom hele produksjonen.

– I Hemsedal er vi i dialog med kommuneoverlegen og kommer til å følge alle myndighetenes anbefalinger for smittevern for å sørge for at innspillingen er trygg for både deltakere, crew og lokalbefolkning, sier McBride.

– Vanskelig å ta seriøst

Hun understreker at det er vanskelig å lage TV nå, og at de har svært strenge krav til alle deres produksjoner om at smittevern skal ha høyeste prioritet.

Videre sier McBride at det er vanskelig å ta kritikken fra ordføreren seriøst, og at Rørby har takket nei til de møtene produksjonsledelsen har forsøkt å få i stand.

Ordføreren selv sier til TV 2 at han ikke hadde anledning i det første møtet som ble foreslått, og at turistsjefen ble sendt i stedet.

BEKYMRET: Ordføreren i Hemsedal Pål Rørby ønsker ikke at Hemsedal skal assosieres med det omstridte reality-programmet. Foto: Halvard Alvik

– Samtidig har han vært tydelig i lokalmedia om at han ønsker programmet «dit pepper'n gror». Dette er ikke begrunnet med smittevern, men om hans oppfattelse av hva denne innspillingen vil bety for kommunens omdømme, sier McBride.

Hun mener anklagene om at produksjonen har vært uærlige og ufine er urimelige.

– Her har det fra dag én vært kommunisert at det var snakk om en type «strand-reality», og fra kort tid etter at det var snakk om en vinterversjon av Ex on The Beach. Det har hele tiden vært kommunisert at mulige locations skulle brukes til dating på TV, sier McBride.

– Forventer at reglene følges

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at man må vurdere ut i fra hvert enkelt tilfelle om hvor vidt en TV-produksjon kan anses som et offentlig arrangement, eller ikke.

– Vanligvis vil det falle under arrangementer dersom man har publikum til stede. Hvis det ikke inngår i definisjonen av arrangementer, er det en ren TV-produksjon og da finnes det en bransjeveileder man må følge, sier Rostrup Nakstad.

– Med de nye restriksjonene som ble innført på søndag, er det smittevernmessig riktig å begynne innspillingen av et slikt TV-program?

– Man må i hvert fall følge denne veilederen veldig nøye. Den stiller strenge krav til smitteverntiltak i forbindelse med produksjoner, og vi forventer at den følges slik at man forminsker smitterisikoen, sier den assisterende helsedirektøren.

Rostrup Nakstad forstår at man i små kommuner kan bli bekymret når flere personer samles på ett sted.

– Men det er derfor vi har egne rutiner for smittevern ved TV-produksjoner, og at det er viktig at disse følges.

Nakstad understreker at han ikke kjenner detaljene i denne konkrete saken godt nok til å felle en dom, men sier at det er en klar forventning om at de reglene som er satt, følges til en hver tid.