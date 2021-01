Virke om reiseplaner i 2021: – Nå er det lys i tunnelen

– Ting blir bedre i 2021, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

Bergmål la i dag fram Virkes reisepuls for 2021, med undersøkelse av nordmenns reiseplaner for dette året. Ifølge undersøkelsen har mange nordmenn tro på utenlandsferie i 2021. Men ikke før andre halvdel av året.

6 av 10 nordmenn planlegger å reise på sommerferie, og ifølge undersøkelsen ønsker halvparten av disse å reise til utlandet. Resten planlegger ferie i eget land, slik de fleste nordmenn gjorde i 2020.

Halvparten av de som planlegger høstferie dette året, ønsker å legge den til utlandet - hvis vaksiner og lettelser på reiserestriksjonene tillater det.

– Det er positivt at mange planlegger ferie i år, enten i Norge eller i utlandet, sier Bergmål.

Norgesferie



Samtidig tror sju av ti at koronapandemien også vil sette sitt preg på årets sommer, og de fleste planlegger derfor norgesferie. Fotturer og andre naturbaserte aktiviteter ser ut til å tiltrekke mange, og Vestland seiler opp som ny favoritt blant dem som vil ta ferien i eget land.

– Vi gleder oss over at mange planlegger å reise både til utlandet og i eget land i 2021. For virksomhetene handler det nå om å holde ut til aktiviteten kommer i gang igjen, og om å forberede seg på den dagen folk igjen skal reise, sier Astrid Bergmål.

Reisebudsjettet per husstand er i år på 35.350 kroner i snitt. Det er en nedgang fra fjorårets undersøkelse, da gjennomsnittsbudsjettet var 43.050 kroner.

Virke organiserer både reiselivsbedrifter i Norge og reiseselskaper som selger utenlandsreiser. Nesten alle sliter tungt på grunn av koronapandemien og dramatisk mindre reisevirksomhet gjennom 2020.

Astrid Bergmål ser nå mer positivt på 2021, som følge av vaksiner og ventede lettelser på reiserestriksjonene.

