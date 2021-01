– Lydterror og hensynsløs nyttårsmarkering fra Hurtigruten

– Dette er lydterror og hunden min er fremdeles nervøs og preget av hendelsen. Jeg frykter at den har fått posttraumatisk stresslidelse (PTSD), sier bystyremedlem Henning Warloe (H) til TV 2.

Nyttårsaften i Bergen sentrum ble markert med et stort fargerikt festfyrverkeri, skutt opp i offentlig regi.

Dette ble akkompagnert av svært høylytte og vedvarende fløytestøt fra de syv hurtigruteskipene som lå til kai i Bergen.

Bystyrepolitiker Henning Warloe og bergensere i store deler av sentrum kunne høre den intense og nesten sammenhengende fløyteduren i 50 minutter.

– Hensynsløs markering

– Dette var en hensynsløs markering fra Hurtigruten som varte fra ti minutter før midnatt til i alle fall klokken 00.40. Det hele strakk seg nesten over en hel time, sier Henning Warloe til TV 2.

Warloe er bystyremedlem og hundeeier, og i et innlegg i BT fyrer han løs mot Hurtigruten fordi flere av fartøyene brukte skipsfløyten langt inn i det nye døgnet.

Mange bergensere støtter Warloe i avisens kommentarfelt.

«Henning Warloe har helt rett. Å holde på så lenge med denne støy- forsøplingen er på grensen til terror mot både folk og dyr. Litt folkeskikk er aldri feil, og det gjelder også for de ansvarlige på Hurtigruten.» skriver en leser.

Hør et utdrag av lyden i vinduet i toppen av artikkelen.

Ankerdram...?

Det var BT og BA som først omtalte saken. I kommentarfeltet til BT skriver en oppgitt leser:

«...man trenger ikke overdøve fyrverkeriet over så lang tid som her skjedde. Mistenker at det har blitt en ankerdram og to for mye på broen i går kveld/natt.»

Warloe bor i sentrum og forstår at overgangen til et nytt år bør og skal markeres. Også han lurer på om «ankerdram» kan være årsaken til noe som han synes det er naturlig å høre i noen minutter i overgangen til et nytt år.

IRRITERT BYSTYREMEDLEM: Henning Warloe (H) har en hund som han sier sliter med ettervirkningene av en intenst og langvarig fløytesignalmarkering på nyttårsaften. Foto: TV 2

– Men mer enn fem til ti minutter, bør ikke være nødvendig. Dette tok tilsynelatende aldri slutt. Som hundeeier var det fortvilende å se hvordan hunden led, uten at jeg som eier kunne gjøre noe som helst.

Ikke varslet

Han påpeker at dette ikke var varslet på forhånd.

– Dersom jeg visste om dette ville jeg tatt hunden med meg ut av byen og dratt til min far som bor i Åsane, forklarer Warloe.

Den dansk-svenske gårdshunden til Warloe er fremdeles preget av hendelsen.

– Min hund er ganske rolig, men den har vært nervøs og klengete i ettertid. Jeg håper det kun varer noen dager, sier Warloe som frykter at hunden har fått posttraumatisk stress-syndrom.

Truet med søksmål

En tydelig opprørt Henning Warloe truet på Twitter med å saksøke Hurtigruten «herfra til evigheten».

IRRITERT: Screenshot Twitter: Foto BT

– Du var tydelig irritert?

– Ja, jeg synes dette var veldig hensynsløst i forhold til dyr og at de i ettertid har bagatellisert det hele er respektløst, mener Warloe.

– Lydterror

– Bør man ikke tåle litt støy på nyttårsaften?

– Lett å si at man bør tåle støy, for meg er det ikke er problem, men et dyr som er skremt forstår ikke dette. Dette oppleves som ren lydterror, tordner Warloe.

Han spør seg om noen, i festrus, tok seg til rette på skipene og derfor tutet litt mye. Eller var dette planlagt? spør Warloe.

Warloe hevder han har fått massiv støtte fra flere bergensere og hundeiere, som mener Hurtigruten tok feiringen til nye og ikke akseptable nivåer.

Beklager ikke

TV 2 har bedt Hurtigruten om kommentar, men selskapet bortimot bagatelliserer hendelsen.

«Dette var tenkt om en hyggelig del av nyttårsfeiringen og en hilsen til sjøfartsbyen Bergen på tampen av jubileumsåret.» skriver selskapet.

– Hvor lenge det bør være naturlig å markere overgangen til et nytt år?

– Man kan jo diskutere hvor mange minutter rundt midnatt det er riktig å markere nyttår, uten at det er så lett å gi noe definitivt svar på det i etterkant. Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger, der et overveldende flertall er positive. Så er det noen få som synes det ble litt mye. Det får vi bare ta med oss, skriver pressevakt Tarjei Kramviken i Hurtigruten i en e-post til TV 2.

TV 2 spør om hvilke rutiner og instrukser Hurtigruten har for fløytesignaler på nyttårsaften, og om dette var en planlagt eller impulsiv handling og hvem som sto bak.

Det har ikke Hurtigruten svart på.

TV 2 har heller ikke fått vite hva Hurtigruten tenker i forhold til hunder i særdeleshet.

Fem minutter er nok

Maritim leder i Bergen havn, Christian Hafstad, vet ikke hvorfor det varte så lenge. Han mener dette ikke bør skje ved neste feiring.

– Jeg synes fem minutter hadde holdt, sier Hafstad.

Disse tyfonene, skipshornene, er kraftige, det vet jeg godt som selv har seilt til sjøs, sier Hafstad.

– Blir det tidsbegrensning neste år?

– Tror at de fleste har lært av denne episoden, sier Hafstad, som forstår at bergenserne engasjerer seg.