Svennis' og Bendtners tidligere luksusbolig kan bli din – for 45 kroner

En luksusbolig med svømmebasseng, eget treningsstudio og flere andre lukrative fasiliteter er til salgs ved Waterside Way like ved elven Tent i utkanten av Nottingham.

Og den kan bli din for mindre enn det en bussbillett koster.

Fotballprofiler som Englands tidligere landslagssjef Sven-Göran Eriksson har tidligere bodd her da han var sportsdirektør i Notts County i en kort periode.

TIDLIGERE EIER: Sven-Göran Eriksson. Foto: Claudio Bresciani /tt

Det samme gjorde den tidligere danske stjernen Nicklas Bendtner da han spilte for Nottingham Forest i sesongen 2016/2017.

– Ja, da vi kjøpte boligen for omlag tre år siden hadde den tilhørt Nicklas Bendtner før oss. Vi fikk til og med posten hans etter at vi flyttet inn, sier den nåværende eieren Grant Topp til Nottingham Post.

Luksusboligen er verdsatt til i overkant av fem millioner kroner. Men den kan altså bli din for mindre enn en femtilapp.

Eieren har nemlig bestemt seg for å legge leiligheten ut for salg med metoden som kalles «raffle tickets», et fenomen som er blitt mer og mer vanlig i England når det gjelder eiendomssalg.

Det er et slags lotteri der interesserte kjøpere enten kan kjøpe to lodd for fire pund (rundt 44 kroner og 60 øre etter dagens kurs), eller 40 lodd for 20 pund (220 kroner).

TIDLIGERE EIER: Nicklas Bendtner. Foto: Ole Martin Wold

Målet er at eieren til slutt får solgt så mange lodd at inntekten tilsvarer eiendommens salgsverdi.

– Hittil har salget av lodd går veldig bra. Vi solgte 700 lodd bare i løpet av noen dager. Vi noterer at denne måten å selge bolig på blir mer og mer vanlig, og vi ville teste det ut, forklarer eieren Grant Topp.

Om alt går etter planen sikrer eieren seg omlag fem millioner kroner i lotteriinntekter, og en lykkelig person kan altså sitte igjen med Svennis' og Bendtners tidligere lukseriøse bolig for det som må regnes som kaffepenger.

Eieren har samtidig bestemt at ti prosent av de totale inntektene skal doneres til veldedige formål.

– Det er viktig for oss ettersom vi lever under tøffe tider, der mange mister sine jobber, firma, eller enda verre, sin nærmeste på grunn av pandemien, sier Grant.

Lotteriet avgjøres den 27. februar. Hos onebigwin.co.uk kan du se flere bilder av boligen.