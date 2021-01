Intersport rotet bort pakken til Janie – svaret hun fikk er ulovlig

Flere av oss tok til tastaturene på årets Black Friday-salg, og forsøkte å gjøre noen kupp digitalt.

En av disse er Janie Guttormsen fra Larvik.

SKUFFET: Janie Guttormsen fikk ikke varene hun bestilte hos Intersport. Foto: Renold T. Christopher/TV 2 hjelper deg.

– Hvert år får jeg og søstrene mine 1000 kroner av mormor og morfar for å handle noe vi trenger. Vanligvis pleier vi å dra ut og handle og lage en dag ut av det. Men i år er det jo korona, da ble sånn at jeg valgte å handle på nett, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Halv pris på ullklær

Guttormsen jobber i hjemmesykepleien, og er avhengig av varme klær i jobben. Hun hadde derfor sett seg ut ullklær på salg hos sportskjeden Intersport.

Hun fant en ulltrøye, to varme sokker og superundertøy.

– Alt fikk jeg for 50 prosent, og var veldig fornøyd, sier hun.

Men når pakken kommer får hun seg en overraskelse. På pakken står det hennes navn, men inni pakken er det et par sko, og en ny lapp med et navn som slettes ikke var hennes. Hun fikk en annens bestilling i sin pakke.

Fikk ikke varene

Det viste seg at Intersport hadde rotet bort Janies pakke med ullklær. Men i stedet for å sende henne den på nytt, ga de henne pengene tilbake.

– Jeg tenkte at pengene tilbake er ikke greit. Jeg fikk det på tilbud på 50 prosent, og jeg sa til dem at jeg ville ha tingene, sier hun.

Hun ber om at butikken sender varene på nytt, men får til svar av kundeservice at det ikke er mulig. De kan dessverre heller ikke gi henne den samme rabatten dersom hun vil bestille på nytt. Det eneste de kan tilby henne er pengene tilbake, og 25 prosent rabatt på én vare.

Men det er ikke Guttormsen fornøyd med.

– Jeg mente at jeg hadde krav på det jeg hadde kjøpt. For det var ikke min feil at det var kluss med pakkene, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Intersport sa også at de ikke lenger hadde ulltøyet inne. Overraskelsen var derfor stor da hun fant samme ulltøyet på lager i nettbutikken.

– Rett på varen

Pia C. Høst, leder for Forbrukerdialog i Forbrukerrådet, sier Janie har loven på sin side.

– Hvis ikke du får den varen du har bestilt, så må butikken prøve å finne den varen på markedet og skaffe den til deg. Hvis ikke de gjør det så kan du selv gå og kjøpe varen et annet sted, og så kan du få erstatning for prisforskjellen hvis varen er dyrere enn det den var i den butikken du opprinnelig bestilte fra, slår Høst fast.

Dette er rettigheter Intersport burde gjort Guttormsen klar over.

– Butikkene har ansvar for å gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har, og det er butikkens ansvar å forholde seg til regelverket, og sikre kunden, sier Høst.

Når TV2 hjelper deg tar kontakt med Intersport får Guttormsen plutselig en telefon.

– De ringte meg og sa at de skulle ordne opp, at jeg skulle få alle varene til den prisen jeg hadde betalt. I tillegg skulle jeg få 200 kroner og 25 prosent på en vare. Som jeg hadde tilbud om fra før av, sier hun.

Guttormsen bestilte varene dagen etter. Pengene og rabatten på 25 prosent, som hun fikk en dags frist på å bruke, fikk hun imidlertid ikke brukt.

Endrer rutinene

Intersport beklager at Janie fikk feil produkt, og har denne forklaringen på hvorfor de ikke sendte henne en ny pakke.

– Denne uheldige situasjonen oppstod fordi vi ikke hadde den aktuelle varen på sentrallageret vårt, hvor returen kom, skriver Intersport til TV 2 hjelper deg.

Intersport skriver også at de ikke forsto at Janie ikke aksepterte rabattilbudet fordi hun ikke svarte på meldingen, men at de nå har endret rutinene sine.