– Vi må tenke nøye igjennom hvordan vi skal løse dette

I tillegg til langtidsskadede Virgil van Dijk er også Joe Gomez og Joel Matip ute med skade. Det har gjort at Fabinho er blitt flyttet fra midtbanen og dannet midtstopperpar med enten unggutten Rhys Williams eller Nat Philips.

Men Jürgen Klopp er ikke sikker på om Liverpool kommer til å hente en forsterkning i midtforsvaret i januarvinduet.

– Om vi kan, eller vil, gjøre noe i dette vinduet vet jeg ikke. Det er situasjonen. Det er et veldig vanskelig overgangsvindu, som man kan skjønne. Ikke alle klubber har penger, noen klubber trenger ikke penger heller, sier Liverpool-manageren på pressekonferansen før mandagens kamp mot Southampton.

– Å hente noen bare for å gjøre noe er det ingen poeng i, presiserer Klopp.

– Sunn klubbdrift

Tyskeren påpeker at de fokuserer på å takle utfordringene i midtforsvaret på best mulig måte med de spillerne de har tilgjengelig.

– Jeg likte virkelig godt hvordan Nat (Philips) spilte mot Newcastle. Han vet hva som er hans styrker og gjør jobben. Han hjelper oss mye. Vi har tre midtstoppere for øyeblikket, og hvis Rhys (Williams) hadde startet, så ville ikke Nat ha spilt på fem-seks uker. Og det er ikke heldig, for han trenger kamptrening, også. Men vi må tenke nøye og mye igjennom hvordan vi skal løse dette, naturligvis, sier Klopp om stoppersituasjonen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener Klopp er fornuftig.

– Det han sier høres fornuftig ut. Liverpool har gjort veldig mye fornuftig gjennom mange sesonger, og det tror jeg de fortsetter med. De prøver nok garantert å få til å hente noen, men det er ikke sikkert de lykkes. Da vil det selvfølgelig komme kritikk, men jeg tenker at dette er sunn klubbdrift. Det må være sammenheng mellom det du betaler og det du får, sier Thorstvedt og legger til:

– Det kan godt være de får til noe, og det kan jo bli helt avgjørende for ligatittelen. Det er ikke helt ideelt med de stopperalternativene som er nå som er noen hakk under van Dijk, Matip og Gomez. Men man kan ikke bare hente for å hente. Men det blir veldig spennende å følge denne situasjonen, for de betyr litt poeng i løpet av en sesong disse midtstopperne.

City-toget på vei

Mens Liverpool har én seier og to uavgjorte på sine tre siste kamper, har Manchester City tre strake seire og er kun fire poeng bak ligalederen - i likhet med Tottenham og Everton.

I tillegg har Manchester United like mange poeng som Liverpool, mens Leicester kun er poenget bak.

– Vi skulle ønske det ikke var så tett i toppen, men jeg er ikke overrasket. Vår sesong har så langt vært god, ikke mer og ikke mindre, sier Klopp.

Thorstvedt tror konkurransen gjør Liverpool godt.

– Det som er uvanlig med denne sesongen er at flere lag som melder seg på og det er gøy. Manchester City var i ferd med å rote det så fælt til for seg selv, og jeg synes det er gøy at Pep har klart å få City-toget på skinner igjen. Jeg tror Liverpool blir bedre av at City blir bedre, sier TV 2s fotballekspert.