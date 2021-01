Første Astra Zeneca/Oxford-vaksinedose satt i Storbritannia

Koronavaksinen som er utviklet av selskapet Astra Zeneca og Universitetet i Oxford, er for første gang tatt i bruk i Storbritannia.

Dette er den andre koronavaksinen som er godkjent for bruk i Storbritannia, og godkjenningen kom rett før nyttår.

Mandag ble den første dosen gitt til en pasient ved Oxford University Hospital.

Før innværende uke er over, skal over en halv million doser av vaksinen bli tilgjengelig for de sårbare, og innen april er det lovet titalls millioner doser, skriver Daily Mail.

Først i verden

Mandag ble den første dosen gitt til den 82 år gamle dialysepasienten Brian Pinker ved Oxford University Hospital. Han ble den første i verden som fikk denne vaksinen med unntak av dem som har deltatt i testingen.

Pinker sa han var svært glad for å få vaksinen og at han nå ser fram til å feire sin 48. bryllupsdag senere i år.

Koronavaksinen som er utviklet av selskapene Biontech og Pfizer, var den første som fikk nødgodkjenning i Storbritannia. Dette var også den første godkjenningen av en koronavaksine i et vestlig land.

Enklere for utviklingsland

Vaksinen til AstraZeneca og Universitetet i Oxford har imidlertid noen betydelige fordeler sammenlignet med andre vaksiner. Den trenger ikke ekstremt lave temperaturer ved lagring og transport, og den er derfor enklere å bruke for utviklingsland med begrensede ressurser og varierende infrastruktur.

AstraZeneca/Oxford-vaksinen fikk i helgen nødgodkjenning i India. Det indiske selskapet Serum Institute, verdens største vaksineprodusent, har inngått en avtale om å produsere en milliard doser av vaksinen.