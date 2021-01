James Bond-stjerne død

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tanya Roberts, best kjent i sin rolle som Stacey Sutton fra James Bond-filmen «A View to a kill», døde søndag.

Tanya Roberts døde 65 år gammel, det melder flere utenlandske medier.

En talsperson for skuespillerinnen fortalte nettstedet TMZ at Roberts gikk på tur med hundene sine på julaften og kollapset da hun kom hjem. Hun ble fraktet til sykehuset og ble satt på ventilator, men ble aldri bedre. Talspersonen forteller videre at det ikke var Covid-19-relatert.

Roberts var en modell og skuespiller som hadde sin storhetstid på 70- og 80-tallet. Hun har medvirket i hele 41 filmer, og ble ofte portrettert som en «dum blondine».

BOND-JENTE: Her avbildet med Roger Moore. Foto: AP Photo/Alexis Duclos

Noen husker henne som Bond-jenta Stacey Sutton fra filmen «A View to a kill», hvor hun spilte mot Roger Moore. Andre husker henne som moren til Donna Pinciotti fra «That '70s Show».

I tillegg til å være skuespiller var hun også en suksessfull modell som har posert for blader som Playboy. Hun spilte også inn en rekke reklamefilmer.

Roberts var født i New York under pikenavnet Victoria Leigh Blum, som hun hadde til hun giftet seg med manusforfatteren Barry Roberts på 70-tallet. De flyttet til Los Angeles for å forfølge drømmen om Hollywood, noe de begge klarte. Paret var gift frem til hans død i 2006.