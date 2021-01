Avløpsrør røyk – kloakk fra 7000 husstander renner rett ut i naturen

Kvikkleirskredet i Gjerdrum omtales som det største skredet i Norge siden 1893. Sju personer er så langt bekreftet omkommet, og tre personer er fortsatt savnet.

Et stort antall mennesker har mistet husene sine, og konsekvensene for den lille kommunen med drøyt 7000 innbyggere er enormt store.

Under en pressekonferanse mandag formiddag opplyste virksomhetsleder Ken Wiik for tekniske tjenester i kommunen at skredet også ødela avløpsrøret og vannløpet i kommunen.

– Per nå renner alt avløpsvann rett ut i næromårdet, og i vassdrag og terreng. Vi har ingen hurtigløsning der. Vi jobber knallhardt med å etablere tilsvarende løsning som vi har gjort med vann, med en ny grov hovedledning som vi legger oppå bakken rundt rasområdet, sier Wiik.

Kommunen estimerer imidlertid rundt 7-9 dager før skadene blir rettet opp i.

– Der det bygger seg opp med avløpsvann har vi pumpebiler som suger opp, og vi har Sivilforsvaret som hjelper med å pumpe unna, sier Wiik.

Rundt 250 innbyggere har enda ikke fått tilbake vannet.

– Vi har folk ute for å åpne og stenge de riktige ventilene, slik at de siste forhåpentligvis får vann, sier Wiik.