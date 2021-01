I 2019 fikk Bentley egen importør i Norge og i fjor sommer flyttet de inn i helt nye lokaler, på Billingstadsletta utenfor Oslo.

Storselgeren, i Bentley-målestokk, er SUV-en Bentayga. En skikkelig heftig luksusbil, som i sin tid var både verdens dyreste og verdens raskeste SUV.

Høy pris og noe kontroversielt design har ikke hindret en formidabel salgssuksess. Over 20.000 eksemplarer er levert ut på verdensbasis – og har gitt en historisk salgsøkning for Bentley som merke.

Bentayga alene står for nesten halvparten av det totale salget deres.

Også hjemme i Norge, har den vært en betydelig suksess. 25 eksemplarer av million-SUVen ble levert til norske kunder i 2020.

I fjor fikk den en midtlivsoppdatering. Men det er først nå at også den ladbare hybrid-utgaven av Bentayga har fått ansiktsløftningen. Og i Norge er det først og fremst denne, det handler om. Av de 25 solgte i fjor, var 23 av dem ladbare.

Bentley Bentayga: Står for 80 prosent av salget i Norge – nå blir den ny

Det er bakfra at du ser den viktigste visuelle endringen på Bentayga. Her er de nye baklyktene – og selve bakluka er også blitt større, slik at lyktene ikke blir delt opp. Felgdesignet på bildet er også nytt.

Lavere pris

Bentley Oslo har nettopp åpnet for bestillinger av Bentayga Hybrid, og leveringene starter til sommeren.

Fordi vi snakker om ladbar hybrid, med elektrisk rekkevidde på 50 kilometer (målt etter den nye WLTP-metoden) – slipper den avgifter. Prisen er 2.490.000 kroner, og det er hele 600.000 kroner rimeligere enn Bentayga med V8-motor. Sistnevnte har startpris på rundt 3,1 millioner kroner.

Tidligere kunne du også få Bentayga Speed, verdens raskeste SUV, med W12-motoren. Men akkurat denne modellen er ikke lenger tilgjengelig i Europa.

Bentley etablerte seg i Norge, timingen var perfekt

Designet på dashbordet er noe annerledes etter fornyelsen, i tillegg har Bentayga fått nytt infotainmentsystem.

Kan bli dyrere

Bentayga Hybrid er solid utstyrt alt i utgangspunktet. Blant annet er følgende med i pakken:

Adaptive Matrix hovedlys i Diamond Cut Design

Nytt infotainment system med 10,9" skjerm

Bentley Signature Audio (590 watt, 12 speakers)

City Specification (Park Assist, Top View Camera, Pedestrian Warning, Rear Crossing Traffic Warning, City Safeguard)

Adaptiv luftfjæring med fire nivåer

Vi gjør likevel oppmerksom på at det er startprisen vi oppgir. Du kan fort havne betydelig høyere, når du spekker den med ekstrautstyret du ønsker deg.

Denne setter ladbar-rekord i rekkevidde

Nok krefter

Elmotoren er som tidligere koblet til en V6-bensinmotor, og den samlede effekten er på 449 hk / 700 Nm dreiemoment. 0-100 km/t leveres på 5,5 sekunder, mens oppgitt blandet forbruk er 0,35 l/mil.

Fornyelsen den har fått, handler om visuelle endringer utenpå og inni, i tillegg til endel ny teknologi.

I interiøret finner vi nytt setedesign og beinplassen bak har økt, sammenlignet med forgjengeren. Bilen leveres med siste generasjons infotainment-system med 10,9-tommers skjerm, super høyoppløselig grafikk og alle tilkoblingsmuligheter.

I tillegg har den nå fått trådløst Apple CarPlay og Android Auto – og My Bentley Connected-tjenestene er økt i omfang ved hjelp av innebygd SIM i bilen.

Dette er ikke en bil for deg som vil være anonym i gatebildet.

Han tok med seg Bentley Continental GT på roadtrip

Satser på elektrifisering

Visuelt utvendig er det først og fremst snakk om nye baklykter. Disse er blitt smalere og mer moderne, enn de litt klumpete lyktene som var tidligere. Av mindre endringer kan vi nevne litt annerledes frontlykter og en forsiktig modifiserte frontfanger.

Bentayga Hybrid er første modell ut i Bentley Motors sin strategi som handler om økt satsing på elektrifisering. Det kommer en ladbar modell til i 2021 – uten at vi så langt har fått vite hvilken bil det er.

Her avdukes en av verdens mest eksklusive biler – i Norge

Verdt pengene

Vi har testet Bentayga flere ganger. Slik konkluderte vi på testen av Hybrid-modellen:

Bentayga er et imponerende stykke bil. Den trykker på alle de riktige knappene. Enten du er engelsk millionær og fotballklubb-eier – eller godt over gjennomsnittet velstående nordmann.

Her er prisen også viktig. Denne kjøpegruppen vil ha noe som skiller seg ut og som det ikke finnes for mange av utenfor golfklubben på sommeren eller chaleet på vinteren. Når du kommer i en Bentayga, er plutselig alle Porschene, BMWene, Audiene og Mercedesene veldig hverdagslige. Og for mange rike personer er det et viktig poeng. Da er den også verdt hver krone.

Les hele testen her

Video: Denne detaljen i luksusbilen avslører noe helt spesielt:

Se hva verdens rikeste kan leke seg med nå