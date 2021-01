Vær litt mindre tysk og litt mer italiensk

Charlotte Kalla var omtrent på Frida Karlssons alder da hun overrasket forhåndsfavoritten Virpi Kuitunen (Sarasvuo) og vant Tour de Ski etter en forrykende sisteetappe. Rykket til Kalla er blant de beste minnene til det svenske langrennspublikummet, og gjennom oppveksten har nok Karlsson sett dette klippet en rekke ganger.

Nå har svenskenes nye håp muligheten til å gjøre det samme som forbildet Kalla gjorde den gang Karlsson selv gikk på barneskolen. Kanskje tar hun sammendraget også selv om hun fortsetter å overvurdere egne krefter, men veien til topps blir betydelig lettere om hun tør å gjøre de rette valgene underveis.

På de to distanserennene i sveitsiske Val Müstair har svenskenes sammenlagthåp tauet og tauet i front av feltet. Større grupper har blitt til mindre grupper, men der vi har vært vant til å se Therese Johaug sprenge feltet fullstendig har Karlsson aldri endt opp helt alene. Hun har i stedet blitt slått på slutten av spurtsterke konkurrenter, som har fått uvurderlig hjelp av et svensk lokomotiv i front.

Frida Karlsson minner på mange måter om Therese Johaug, og sannsynligvis er hun bedre nå enn det Johaug var på samme alder. Like god som Johaug er nå er hun imidlertid ikke. For å gå fra konkurrentene i front på en fellesstart, krever det at man er betydelig bedre enn resten av feltet. Frida Karlsson er kanskje den i feltet med best kapasitet, men betydelig bedre enn resten av feltet er hun ikke. Det er imidlertid Therese Johaug, og det kan nok også Frida Karlsson bli en gang i fremtiden.

Før touren startet var undertegnede inne på det faktum at Frida Karlsson oftere har trøbbel med å slå de øvrige pallkandidatene enn hun faktisk utfordrer eller slår Johaug. Dette har vi sett konkrete eksempler på både i Ruka og i touren så langt, hvor Karlsson står med én tredje- og to fjerdeplasser. Den første av fjerdeplassene kom på den innledende sprinten, der svenskenes håp viste hvilke taktiske ferdigheter hun faktisk innehar.

Det er disse taktiske ferdighetene hun nå må finne frem, også i distanserennene. Skirenn er ingen konkurranse i å lede lengst eller dra mest, og det er heller ingen konkurranse i å ha høyest snittpuls. Det handler om å komme fortest mulig fra start til mål, og i jakt- og fellesstartene handler det om å krysse målstreken først. I et format som Tour de Ski handler det også om å komme seg billigst fra start til mål.

På søndagens jaktstart gikk supersprinteren Linn Svahn ut med startnummer én, rundt 20 sekunder foran konkurrentene. Frida Karlsson fulgte på sin side på tredjeplass, mellom amerikanerne Jessie Diggins og Rosie Brennan. Som forventet ble det de tre sistnevnte det stod mellom, og dette burde både Karlsson selv og de svenske lederne forutsett.

I etterpåklokskapens navn kan man jo spørre seg hvorfor i all verden Frida Karlsson ikke fikk stallordre om å la de amerikanske jentene tette luka til lagvenninnen i front. En kan jo også spørre seg om de svenske jentene ønsker å opptre som et lag, eller om de først og fremst bryr seg om sine egne sjanser. Med amerikanerne i front fra start ville i hvert fall Karlsson fått en billig reise i rygg på to løpere som garantert ville gjort sitt både for å ta igjen feltets beste spurter, men også for å kvitte seg med Svahn i god tid før sisterunden.

Etter å ha latt amerikanerne ta igjen lagvenninnen kunne Karlsson & Co. gjort nye vurderinger. Hvor fort går løperne som kommer jagende bak, i dette feltet et litt underpresterende russisk lag? Hvor fort går Diggins og Brennan i front? Hvor sprek føler Linn Svahn seg? Viktigst av alt kunne Frida Karlsson spurt seg selv; hvor sterk føler jeg meg i dag?

Hvis svaret på dette var at hun ville begynne å kjøre, burde hun ventet til starten på tredjerunden med å tråkke gassen i bånn. Ikke bare ville Diggins og Brennan fått en langt tøffere oppgave med å følge en mer uthvilt Karlsson i front, etter selv å ha gjort drajobben første halvdel av rennet. Sannsynligvis ville også Karlsson fått en bedre sluttid i mål, og avstanden til Stupak, Sorina, Nepryaeva og Co. ville vært vel så stor.

Om Karlsson ikke hadde lyktes med å kvitte seg med Diggins og Brennan, er for så vidt ikke så farlig det heller, men da hadde de i det minste kommet samlet til mål. Nå ligger i stedet svenskenes håp ti sekunder bak i sammendraget. I tillegg ville Karlsson fått rennet billigere. Det koster å taue i front, og enda mer koster det høyden. Kanskje vil Sveriges Johaug-kopi få merke det i Toblach, ei løype der blant andre Jessie Diggins har satt originalen på plass tidligere.

I syd-tirolske Toblach, som heter Dobbiaco på italiensk, har aldri Therese Johaug vært overlegen. Der får Frida Karlsson første mulighet til å gå litt smartere. I Italia venter nemlig en ny tikilometer, og en påfølgende jakstart utelukkende basert på dagen i forveien. Løypene i Toblach krever både teknikk og taktiske egenskaper, ved siden av høy kapasitet.

For det som så langt har liknet mer på et tysk maskineri i front av feltet høres Toblach passende ut. Med litt italiensk list og kynisme kan imidertid tyske Toblach bli til italienske Dobbiaco. Undertegndes tips til Frida Karlsson er derfor like enkelt som det er vanskelig. Vær litt mindre maskin og litt mer kynisk. Vær litt mindre tysk og litt mer italiensk. Ha litt mer respekt for konkurrentene i starten før du leker med dem på slutten, som et italiensk fotballag som kontrer inn 2-0 på overtid etter å ha forsvart et tidlig ledermål.

Klarer du det, Frida, øker du sjansene for å sikre sammenlagtseieren i Tour de Ski opp Alpe Cermis. Dit handler det bare om å komme først.